Feijóo en un mitin multitudinario en Guadalajara : “Estamos muy cerca de la mayoría y las provincias de Castilla-La Mancha son claves para conseguirla

domingo 16 de julio de 2023 , 21:55h

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo en Guadalajara que si gobierna tras las elecciones europeas desvelará los compromisos asumidos por el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas, como el relativo a la imposición de peajes en autovías para recibir fondos europeos.



“Se sabrá toda la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque la voy a contar. Voy a contar todos los compromisos firmados y aquellos comprometidos para cobrar los fondos europeos”, ha proclamado Feijóo en un mitin en Guadalajara junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el número uno al Congreso por la provincia, Antonio Román.



El candidato del PP ha denunciado las “mentiras” del Gobierno y Sánchez, citando expresamente lo ocurrido con los peajes en autovías, que considera “una broma” porque ahora “intenta mentir a los españoles, a los europeos o a todos” cuando se han “mandado tres documentos a Bruselas comprometiéndose a poner peaje en todas las autovías de España para poder cobrar los fondos”.



“Y ahora dice que el compromiso que asumió delante de las autoridades europeas es mentira”, para decir que “toma por tontos” a todos, incluida la Comisión Europea. Dicho esto, se ha preguntado qué ocurre si les piden “los fondos que han desembolsado”. “Creo que nunca lo sabremos con este Gobierno, pero se sabrá en la próxima legislatura. Se sabrá toda la verdad”, ha garantizado.



El presidente del PP remarca que cada voto cuenta y puede ser determinante, por lo que llama a lograr una mayoría suficiente “para gobernar España sin chantajes ni condiciones de los que pierden”



Destaca la capacidad de gestión del PP e insiste en la necesidad de que nuestro país cuente con un gobierno centrado en hacer crecer la economía: “A España le interesa un cambio y el único que lo garantiza es el Partido Popular”



Recalca que el cambio es que el voto de Bildu no decida la vida de los españoles y que el portavoz de ERC no presuma de obligar a hacer al presidente del Gobierno de España lo que quieren los independentistas



Critica que los españoles tengan que enterarse por Puigdemont de que, mientras el Ejecutivo central prometía que lo traería a España para juzgarlo, negociaba traerlo para indultarlo; y que se nombre a miembros del gobierno “incompetentes” que hacen leyes como la del solo sí es sí sin que luego se les pueda cesar



Contrapone su modelo de campaña con el del candidato socialista, que sabe que “no tiene partido, no tiene propuestas y en el que no hay nada que no sea él”. “Sánchez cree que él es el PSOE y que no hay más vida fuera de su despacho en La Moncloa”, añade el presidente del PP.



“Sánchez ha hecho desaparecer al PSOE de la campaña. No hay mítines, solo hay actos de Sánchez en Ferraz. No hay barones, solo hay ministros de Sánchez”, subraya



“Pero lo mejor es que Sánchez lleva toda la campaña obsesionado por convencer a los españoles de que no miente”, apunta mientras alerta de que no nos podemos fiar de un presidente que niega que tienen previsto poner peajes en las autovías españolas, pese a decirlo reiteradas veces en documentos oficiales. “¿A quién intenta mentir? ¿A los españoles? ¿A los europeos? ¿A todos?”, se pregunta



“No podemos seguir así. En la próxima legislatura se sabrá toda la verdad porque la voy a contar”, expresa incidiendo en que “la Presidencia de España tiene que ser un garante de fiabilidad.



Recuerda que, “si todo el voto a Vox hubiera ido al PP, se habría conseguido un cambio en la Comunidad Autónoma con mayoría absoluta de los ‘populares’”



El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que la Comunidad Autónoma “es el ejemplo más claro” de lo que supone no concentrar el voto útil en el Partido Popular, ya que en las elecciones autonómicas “el voto a otras formaciones políticas supuso una mayoría absoluta del PSOE”, por lo que ha pedido al conjunto de los castellanomanchegos “que lo agrupen en Feijóo para que haya cambio en España”.



Así lo ha indicado en un acto público en Guadalajara, junto al presidente nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, donde ha incidido en que Sánchez ha convocado elecciones en un día “en el que puede perjudicar las vacaciones de miles de castellanomanchegos”.



Núñez ha destacado que en Castilla-La Mancha el pasado 28 de mayo todos aquellos castellanomanchegos que querían un cambio si hubieran votado al PP “hoy tendríamos mayoría absoluta”, ya que los ‘populares’ “hubieran obtenido casi medio millón de votos, 20.000 más que el PSOE, ganando en cuatro de las cinco provincias y con 18 diputados frente a los 15 del PSOE”.



“Pero el hecho de que Vox se haya presentado ha significado un claro perjuicio, ya que el PSOE, en lugar de 15 tiene 17 escaños y la suma de PP y Vox tiene 16”, por lo que “este es el ejemplo más claro de lo que significa el voto útil”. “Si los que querían cambio hubieran votado al PP, hubiera habido cambio, por lo que si el voto se divide no hay cambio”.



Núñez ha afirmado que “hay que decir a los españoles alto y claro que es el momento, que no se puede esperar otra oportunidad”, por lo que “si el voto va para Feijóo, habrá cambio”. “Es nuestra responsabilidad con España y con los españoles. Se trata de acabar con el sanchismo, el de las mentiras, manipulaciones y maldades”, ha dicho.



El presidente regional del PP ha añadido que “estamos hablando de un mal que se está extendiendo en todos los ámbitos, como son el institucional, el judicial, el político, el social o el cívico” porque “la maldad reside en aquellos que quieren engañar a nuestros jóvenes, prometiendo el gratis total cuando han pactado ya con Europa un programa de subidas de impuestos y nuevas tasas”.



Núñez se ha referido al asunto del paso por el uso de las autovías, recordando que, en 2024, “si Sánchez sigue al frente del Gobierno, los españoles pagarán por el uso de las autovías”, algo que Sánchez dijo “que no era verdad”, pero que “el propio director de la DGT ha reconocido el compromiso con la Unión Europea” y “ha anunciado que tendremos que pagar”.



“Así con todas las autovías que atraviesan Castilla-La Mancha”, ha advertido.



Por todo ello, ha insistido en que “es el momento de enterrar el sanchismo”, que es la “doctrina más peligrosa desde el zapaterismo”. “No hay más que ver a Sánchez y a Zapatero, mano a mano, con un histerismo y una agresividad totalmente indecentes, soltando barbaridades diariamente”.



“Si Zapatero fue nefasto para España, no hay ni ha habido en los últimos años mayor ejemplo de falta de moral, de ética y de credibilidad que con Sánchez”, ha aseverado.



Núñez ha concluido destacando que “es nuestra responsabilidad conseguir ganar las elecciones generales” y “conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno”. “Hagámoslo por España”, ha finalizado.