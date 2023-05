Núñez anuncia en Villanueva de la Torre que su Gobierno deducirá el 100% de los intereses de los préstamos para la compra de su primera vivienda

Apuesta por la Formación Profesional con su proyecto para la financiación íntegra de los gastos de formación del penúltimo año y los gastos laborales del último año de los estudios de los alumnos de FP en prácticas en empresas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 20 de mayo de 2023 , 15:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha y presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha anunciado que su Gobierno posibilitará a los jóvenes la deducción del 100% de los intereses derivados de un préstamo en los casos de compra de su primera vivienda habitual.



Así lo ha avanzado durante el acto joven de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, junto al presidente regional de la formación, José Luis Montalvo, en Villanueva de la Torre (Guadalajara), y donde también ha estado presente la candidata a la Alcaldía, María José Fernández.



Una medida que nace a petición de Nuevas Generaciones y que se sumaría al 20% de bonificación en la cantidad que los bancos no conceden en un préstamo, que será avalado por el Gobierno regional.



“Si no aumentamos el parque de viviendas, difícilmente vamos a poder dar acceso a los jóvenes a la misma”, ha dicho, por lo que ha apostado por modificar leyes como la del suelo o de la vivienda para permitir nuevos espacios “pensando en los jóvenes” para que se queden en Castilla-La Mancha “y no tengan que irse a otros territorios”.



Núñez ha recordado su apuesta por la Formación Profesional, incidiendo en la financiación íntegra de los gastos de formación del penúltimo año y los gastos laborales del último año de los estudios de los alumnos de FP en prácticas en empresas. Además de una ayuda de 10.000 euros en un pago único para todo aquel joven que quiera emprender su negocio tras la formación.



Todo ello, ha afirmado, sumado al fomento del empleo joven, planteando ayudas de 3.000 euros para emprender un negocio autónomo, que será complementaria a la ayuda de Formación Profesional; así como apostando por la generación de nuevas titulaciones en las universidades enfocadas a la modernidad, robótica e inteligencia artificial.



Núñez también ha recordado su idea de desarrollar vías de empleabilidad con nuevas tecnologías e innovación, para convertir a la región en un proyecto piloto para la generación de estas vías de innovación tecnológica vinculadas a la animación, al contenido audiovisual, a las redes sociales o a los videojuegos.



“Esto debería ser algo implantado en todo el territorio, apostando por Valles de Innovación Tecnológica que se pondrán en marcha desde el Gobierno para desarrollar focos de creación de startups financiados por la Unión Europea”, pero para ello “hay que dotar a la región por conexión de internet para que los proyectos puedan funcionar”.



CAMPAÑA CONTRA AYUSO DE LA IZQUIERDA



De otro lado, Núñez ha defendido que “hay que fomentar nuevas maneras de comunicación”, apostando por la mejora de los abonos transporte entre Madrid y Castilla-La Mancha. “Vamos a gobernar Castilla-La Mancha desde la alianza con otras Comunidades Autónomas que nos limitan, como es lógico y normal”.



Así, ha insistido en su apuesta por la creación de un Eje de Crecimiento del Sur de Europa, junto a Madrid y Andalucía, para que Castilla-La Mancha baje impuestos, reduzca burocracia y atraiga empresas.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha mostrado su indignación y su solidaridad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como con su hermano, por la campaña que está llevando a cabo la izquierda radical contra ellos. “Se está haciendo una persecución política que es indigna y nada responsable”.



ABUSOS EN EL HOSPITAL DE GUADALAJARA



De otro lado, Núñez se ha referido a la entrevista que hoy publica OkDiario a la joven que sufrió abusos sexuales por parte de un celador en el Hospital de Guadalajara.



“Esto es dramático y, además, conocer que las autoridades del Gobierno regional, cuando conoce este episodio, lo que trata es de taparlo para evitar un escándalo político”, ha dicho, al tiempo que ha preguntado “dónde estaba la consejera o el presidente”.



El presidente del PP-CLM ha aseverado que la Ley del ‘sólo sí es sí’ no es “casualidad” porque estaban “a otra cosa” y “sólo reaccionaron cuando vieron que les costaba votos, a pesar de contar con un informe que alertaba de las consecuencias desde hace 2 años”.



“Me provoca vergüenza ajena que el Gobierno haya actuado de esta forma. Cuando yo sea presidente de Castilla-La Mancha esa forma de ponerse de perfil ante los problemas no será la tónica”, ha incidido.



Por último, ha aseverado que los jóvenes son “la generación del cambio” porque en sus manos está “elegir si quieren seguir con el conformismo y la resignación” o si quieren “liderar el futuro y desarrollar proyectos en su tierra”. “No concibo una región sin jóvenes rebeldes, que empujen y que estén siempre liderando proyectos innovadores y ambiciosos, que saldrán bien o mal, pero de eso también se aprende”.