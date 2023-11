Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han situado en unas 26.500 personas las participantes en las concentraciones, de las que la más concurrida ha sido la de Guadalajara, en la que ha habido 9.000 concentrados

La manifestación de Guadalajara ha sido la más concurrida de CLM : Miles de guadalajareños se echan a la calle este domingo para decir NO a la AMINISTIA del PSOE

9.000 guadalajareños han dicho NO a la AMNISTIA del PSOE este domingo en la plaza de Santo Domingo, la manifestación de Guadalajara ha sido la más concurrida de Castilla La Mancha

domingo 12 de noviembre de 2023 , 14:13h

El Partido Popular de Castilla La Mancha calcula que cerca de 41.000 personas han asistido este domingo a las protestas en las cinco capitales de Castilla-La Mancha.



Los datos han sido ofrecidos por el propio presidente de PP castellano-manchego, Paco Núñez, a través de sus redes sociales, en una cadena de protestas que ha sido calificada como "histórica" por los populares de la región.



Según los datos facilitados por el PP, en Albacete han salido a la calle 11.000 personas, 10.000 en Toledo, 9.000 en Guadalajara, 6.000 en Ciudad Real y 4.000 en Cuenca. "Es un día histórico", ha sido el líder del PP de Castilla-La Mancha. Las protestas se han celebrado con normalidad y han sido un completo éxito de la expresión del sentir popular contra la amnistía de Pedro Sánchez al separatismo.



Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han situado en unas 26.500 personas las participantes en las concentraciones, de las que la más concurrida ha sido la de Guadalajara, en la que ha habido 9.000 concentrados, mientras que en las de Toledo, Albacete y Ciudad Real han asistido 5.000 personas a cada una de ellas y 2.500 a la de Cuenca.



Más de 9.000 personas han abarrotado hoy la plaza de Santo Domingo de Guadalajara en respuesta a la convocatoria realizada por el Partido Popular en todas las capitales de España para protestar contra la amnistía y por la igualdad de todos los españoles. El presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo, ha agradecido a todas las personas su presencia llegadas también de todos los puntos de la provincia, al igual que a la dirección de Vox Guadalajara por sumarse a la concentración, y se ha felicitado porque “hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía”.



Previamente, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha abierto el acto agradeciendo también la asistencia a los presentes y aludiendo a la “unidad” para “derrotar pacífica y firmemente a quienes no han dejado de mentirnos y humillarnos, para derrotar al sanchismo, chavismo en estado puro”. “Hemos vivido indultos por motivos políticos, rebajas del delito de malversación a los corruptos, la eliminación del delito de sedición. Y ahora, la amnistía”, ha dicho Guarinos.



Ambos han hecho referencia tanto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, como al diputado nacional socialista Alberto Rojo, “que tienen en sus manos impedir lo que el sanchismo y el socialismo están haciendo hoy”. “No es por España ni por la convivencia, es por la conveniencia de quien no tiene límites para mantenerse en el poder al precio que sea”, por ello “a quienes pueden evitarlo, Page y Rojo, que lo impidan, que vayan más allá de las palabras y pasen al terreno de los hechos, que voten en contra de unos acuerdos que son una ignominia y humillantes para todos los españoles”, ha manifestado Guarinos.



El presidente provincial ha leído el manifiesto que hacía hincapié en que “España es una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo”. Previamente, también ha mandado un “afectuoso saludo” y deseo de “pronta recuperación” para “un demócrata y una figura importante de la política española”, Alejo Vidal Cuadras.



“Hace 45 años los españoles aprobamos masivamente una Constitución con la que construimos una democracia de ciudadanos libres e iguales, asentada sobre la unidad y la pluralidad, con unos poderes públicos sometidos a la ley y el Estado de derecho. Nos convertimos en un ejemplo en todo el mundo. Y lo volveremos a ser con esta reacción firme y serena del pueblo español al ataque que sufre nuestra Carta Magna, la división de poderes y las bases mismas de nuestra democracia”, ha dicho el también parlamentario nacional. “En esta ocasión, la amenaza se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país”, ha manifestado Lucas Castillo señalando que “están vendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y lo hacen como suelen hacerlo los delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando. La gobernabilidad de nuestro país se ha decidido fuera de nuestro país. Se han ido fuera de España en su intento de destruir la democracia española. No dan la cara”.



“Salimos a las calles orgullosos de nuestra democracia”



Frente a esto, ha seguido, “nosotros no nos escondemos. No nos ponemos de rodillas ante los que odian la democracia. Tampoco nos vamos lejos, sino que salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España. Estamos juntos, pese a que quieren dividirnos. Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología. Aquellos que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aún siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia”.



Acto seguido se ha preguntado si queremos vivir en esa España rota y desigual que han pactado lejos de España, y si queremos una nación así para nuestros hijos; respondiendo con toda la plaza de Santo Domingo al unísono: “No”, porque “queremos que la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte. Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy”.





El presidente del PP de Guadalajara ha dicho también que “frente a la desestabilización y el deterioro al que están sometiendo a las instituciones, nos comprometemos a fortalecerlas. Frente al intento de acabar con la ley, nos comprometemos a garantizarla. Es hora de preguntarnos qué podemos hacer por nuestro país. Éste es el camino. La indignación que sentimos ha de convertirse en un clamor que se oiga en toda España y llegue a todas las democracias amigas. Porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro”, y ha finalizado advirtiendo que “quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles”. Por ello, han gritado “¡España no se rinde, no se vende y no se rompe!”. El acto ha finalizado con el himno de España.