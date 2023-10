El PP afea la contratación de 21 asesores y altos cargos del PSOE-CLM para PAGE por valor de un millón de euros, mientras los castellanomanchegos se empobrecen

miércoles 04 de octubre de 2023

El vicesecretario de Política Social y diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Antonio Martín-Buro, ha afeado la contratación en las últimas semanas de 21 asesores y altos cargos por valor de un millón de euros en el Gobierno de García-Page, mientras los castellanomanchegos están sometidos al empobrecimiento.



Así se ha referido Martín-Buro en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo, antes de la comparecencia del Gobierno en la Comisión de Economía y Presupuestos en las Cortes Regionales, donde ha destacado que Castilla-La Mancha lidera el ranking a nivel nacional de empobrecimiento. La pérdida de poder adquisitivo en los últimos 2 años es de alrededor de un 10%.



Un empobrecimiento que también sufre la función pública, según el diputado regional, ya que la realidad está suponiendo que, con el aumento actual de los tipos de interés, de los suministros y también de todos los costes, nuestros trabajadores no sienten las mínimas subidas que ha habido dentro de los empleados públicos.



En palabras del diputado autonómico, el Gobierno de Castilla-La Mancha no necesita engordar aún más la lista de los altos cargos y asesores para ser eficaz, ya que “su eficacia no está sujeta a los a los altos cargos”. Por todo ello, Martín-Buro ha denunciado que esa contratación de 21 asesores y altos cargos por valor de un millón de euros es para colocar a los cargos socialistas que se han quedado fuera de sus cargos en las pasadas elecciones. Además, ha destacado que supone un incremento de más de 17 millones de euros. Un hecho que ha sido denunciado unánimemente desde las organizaciones sindicales.



Asimismo, José Antonio Martín-Buro ha hecho referencia a otros asuntos de interés para la Comisión como la importancia del desarrollo del teletrabajo y los planes que tiene la Consejería para desarrollar la Ley de Función Pública.

“Es preciso que de una vez por todas se desarrolle esta ley que es del 2011 para crear las estructuras adecuadas y que por supuesto se desarrolle la carrera profesional de los empleados públicos que se encuentra recogida en esta en esta ley, pero no se ha desarrollado en ninguno de los aspectos en los en los últimos 8 años”, ha añadido.



Para el diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Nacho Redondo, es un momento duro en la política española considerando de “pura corrupción” y de las más graves, usar el dinero público en beneficio a un partido o a unos intereses políticos. Precisamente, Redondo ha aseverado que tratará en la Comisión la posible condonación de los 21.000 millones de euros de la deuda catalana y de qué manera afectará a la contabilidad de los castellanomanchegos.



Entre otros asuntos que el diputado se ha referido se encuentran los fondos europeos, cómo van a utilizarse ya que hasta ahora más del 60% se vienen devolviendo a Europa, además, que no se está informando con suficiente claridad sobre cómo y dónde se están invirtiendo.



El diputado regional ha señalado que Castilla-La Mancha tiene una deuda de 15.839 millones de euros, “somos la quinta región con más deuda en términos absolutos” y la tercera con relación al PIB, superados por Valencia y Cataluña.



Desde el Partido Popular, han querido mostrarse contundentes ante el pésimo bajo nivel de vida que tienen las familias castellanomanchegas con respecto a otras comunidades. Nos encontramos entre los puestos 14 y 15 del PIB per cápita y seguimos estando por encima de la media de los hogares, con todos sus miembros en paro. Antes de 2008 la vivienda costaba entre 3 o 4 veces el salario anual, hoy día se multiplica por 10. La compra de un coche antes suponía menos del 30% de este salario anual, hoy están por encima del 85%.



La cesta de la compra se ha encarecido un 10% en lo que va de año y los salarios son los mismos. Si a esto le sumamos que Castilla-La Mancha ha engrosado las listas del paro con 1.855 desempleados más, subiendo un 1,41% y duplicando la media nacional.



“Estamos en un momento tremendamente delicado y excepcional económicamente hablando, por lo que tendremos que redoblar los esfuerzos para conseguir un estado de bienestar que genere riqueza y empleo para nuestros ciudadanos y esto no puede, ni debe conseguirse a cualquier precio”, ha señalado.



Sobre la aprobación de la amnistía



Además, Redondo se ha mostrado molesto al ver “que un código penal se pacta en dos cafés”, tras los planteamientos de los socialistas del 23 de julio a los electores donde se pronunciaban como que la amnistía no cabía en la Constitución y actualmente, apoyan todo lo contrario. Redondo ha pedido explicaciones por ese cambio de enfoque, ya que afecta severamente a los españoles.



“Es antidemocrático. Los independentistas deben renunciar antes a la vía unilateral que supuso el procés porque si están diciendo que quieren la amnistía para volver a hacer lo mismo, es miel sobre hojuelas”, ha afirmado.



Redondo se ha manifestado de acuerdo con las palabras que reiteradamente pronuncia el presidente de Castilla-La Mancha, pero ha subrayado que algo no está yendo nada bien porque los hechos no corresponden con esas palabras. Asimismo, Redondo ha calificado de “tomadura de pelo” que el pasado 1 de octubre, los secretarios generales provinciales del PSOE junto a las federaciones del PSC y los representantes de las federaciones uniprovinciales socialistas firmasen un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez para formar un gobierno progresista y que dé continuidad a los últimos 5 años de avance progresista en España, ya que entre los secretarios provinciales se encontraban miembros del propio Gobierno de Castilla-La Mancha y el propio presidente del Parlamento autonómico.