Núñez anuncia que propondrá a las Cortes de CLM aprobar una declaración institucional a favor de la igualdad de los españoles y en contra de la amnistía y un referéndum

Muestra su convencimiento de que todos los grupos políticos aprobarán mañana esta declaración que rechaza asuntos que suponen un ataque a la igualdad de los españoles, a la Constitución del 78 y al modelo de convivencia social y económica de España

REDACCION

miércoles 04 de octubre de 2023 , 18:08h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este miércoles que mañana propondrá al Pleno de las Cortes Regionales que se apruebe una declaración institucional para posicionarse de forma unánime a favor de la igualdad de los españoles y en contra de la Ley de Amnistía y de un referéndum de independencia.



De esta forma lo ha anunciado el máximo responsable del PP-CLM, que ha detallado que, previo al pleno, el GPP ha solicitado una junta de portavoces en la que se pedirá la modificación del orden del día para incluir la lectura de esta declaración institucional, con el fin de que las Cortes y todos los grupos políticos puedan posicionarse a favor de la misma.



Núñez ha valorado que “este es el sentir mayoritario de los castellanomanchegos”, no queremos una Ley de Amnistía que permita que los que usan las instituciones o utilizan el dinero público para romper España, puedan recibir como premio que se borre su delito y no haya existido; una amnistía que se negocia a cambio de una investidura de Sánchez y que supone un ataque a la igualdad de los españoles, a la Constitución del 78 y al modelo de convivencia social y económica que tenemos en nuestro país.



El presidente del PP en la región ha continuado detallando que, un referéndum ilegal no tiene cabida en la Constitución, porque supone conceder a unos pocos el privilegio de decidir sobre el conjunto de los demás, algo que no podemos tolerar. Por eso se ha mostrado convencido de que el parlamento regional aprobará mañana esta declaración institucional, que los tres grupos parlamentarios aceptaremos que se hable de una postura contraria a la amnistía y al referéndum y que, en el pleno, se leerá la declaración para mostrarnos claramente en contra de estas decisiones. Todo ello para que, finalmente, las Cortes, con carácter oficial, muestren su decisión unánime y aparezca en el diario de sesiones.



Paco Núñez ha detallado que su intención es que el parlamento tramite esta declaración y que comunique al gobierno y a las instituciones del estado que Castilla-La Mancha está en contra de la amnistía y el referéndum, y que todas las fuerzas políticas apoyan esta postura. Además, ha aseverado que “no entendería” que todos los grupos parlamentarios estuvieran a favor de esta declaración, y que los propios castellanomanchegos no lo permitirían.



Reunión con Valverde y su gobierno



Sobre otro asunto, Núñez ha mantenido una reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y con su grupo de diputados para tratar asuntos relevantes para la provincia de Ciudad Real que deben tener su eco en el parlamento. Además, ha aprovechado para felicitar a Valverde por su trabajo, un trabajo meticuloso, serio, bien realizado, con una gran carga de gestión y con una vinculación muy importante con los municipios, pisando el terreno y escuchando las necesidades del conjunto de los alcaldes, abriéndoles las puertas de la institución, así como al conjunto de los ciudadanos.



Y ha finalizado poniendo en valor que Valverde, en esta nueva etapa de la Diputación Provincial, sea un político que se encarga de lo que preocupa a los ciudadanos, dejando de lado el sesgo político y la ideología, poniendo por delante los intereses generales de Ciudad Real, que es lo mismo que poner los de Castilla-La Mancha y España.



Valverde defiende la unidad de España, competencia de todos los ciudadanos



Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real y presidente provincial del PP en Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha trasladado su preocupación, así como la del conjunto de la sociedad ciudadrealeña ante la deriva que están tomando los acontecimientos tras la apertura del escenario de la investidura de Sánchez, preocupados porque se trata de una investidura a costa de la igualdad de los españoles y de los ciudadanos “a los que nos debemos y representamos”, ha afirmado.



Además, Valverde ha aseverado que la amnistía es “poner una bomba en los cimientos del Estado de derecho”, ya que se cuestiona algo tan fundamental como el sistema judicial de nuestro país y eso es algo que no debemos admitir los españoles.



El presidente de los populares en Ciudad Real ha recordado que el PP-CR está presentando mociones para rechazar la amnistía y el referéndum en diferentes localidades de la provincia y que, lamentablemente, se están encontrando con la negativa del PSOE que actúa bajo el mando y las directrices de José Manuel Caballero, su secretario provincial.



Además, ha añadido que, en algunos municipios el PSOE se escuda en que es un asunto nacional, a lo que ha afirmado que “claro que es competencia de todos los ciudadanos”, ya que la amnistía podría ir acompañada de la devolución de la condonación de la deuda del FLA a Cataluña, y ese dinero lo tendremos que pagar todos los españoles.



Además, Valverde ha mostrado también su preocupación por el bloqueo del Pacto Nacional del Agua, que afecta a Ciudad Real, o del avance de la segregación de España con un referéndum. Es por ello que ha pedido a todos los responsables políticos del PSOE que defiendan el interés general de todos los españoles y se manifiesten en contra de los pactos que se llevarán a cabo para conseguir la investidura de Sánchez, que afectan a todos los castellanomachegos y ciudadrealeños.



Por último, se ha referido a los asuntos que se han tratado durante la reunión con el presidente del PP regional, Paco Núñez, como son los proyectos de Ciudad Real de cara al futuro, y de cómo el GPP, desde la Cortes, puede ayudar a que la provincia consiga sus objetivos en materia de infraestructuras, en materia hidráulica o en cualquier otro ámbito que preocupe.