López: “Rojo y el PSOE apoyan el sablazo del nuevo impuesto al agua con el que Page sangrará a ciudadanos y empresas”

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, en su sesión ordinaria celebrada hoy, ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal del PP solicitando la derogación del nuevo impuesto al agua aprobado por el Gobierno de Emiliano García-Page y los socialistas

viernes 05 de abril de 2024

viernes 05 de abril de 2024 , 19:22h

“Alberto Rojo y el PSOE lo han vuelto a hacer, traicionar a los vecinos de Guadalajara al votar en contra de la derogación del nuevo impuesto al agua, que es un impuestazo de García-Page que va a suponer un sablazo para familias y empresas, aumentando la carga fiscal de nuestros vecinos y perjudicando claramente a nuestros empresarios”. Así se ha pronunciado el concejal de Infraestructuras, Santiago López, en el pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Guadalajara en el día de hoy, tras pronunciarse el exalcalde, Rojo y todo el grupo socialista a favor del nuevo impuestazo al agua aprobado por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page.



Un impuesto claramente “antisocial y confiscatorio”, que va a suponer que el recibo del agua de multiplique por dos y que una familia de 4 miembros pueda llegar a pagar más de 120 euros por este nuevo impuesto.



López ha recordado que no es cierto que sea un impuesto obligatorio, como alegan los socialistas. Es un argumento que carece de rigor y que es absolutamente falso. En primer lugar, porque se dice que es una imposición de Europa, como consecuencia de la Directiva Marco del Agua. Si fuese así, este impuesto se habría tenido que aprobar hace 24 años, ya que la Directiva Marco del Agua es del año 2000. En segundo lugar, porque hay comunidades autónomas como Madrid en las que este impuesto no existe, “Rojo y los socialistas nos quieren hacer creer que es una imposición europea cuando en realidad Europa no impone ninguna medida concreta”.



“Es un impuestazo con mero afán recaudatorio, pues no tiene ninguna contraprestación”, de hecho lo vamos a tener que pagar, a pesar de que el Gobierno que nos va a obligar a pagarlo y a cobrarlo a los vecinos de Guadalajara ni nos suministra el agua, ni nos presta el servicio de depuración y, por supuesto, no

nos va a hacer ninguna infraestructura hidráulica, ha insistido el concejal, “una más de las mentiras del PSOE para meternos la mano en el bolsillo a los vecinos de Guadalajara, diciendo una cosa y haciendo la contraria, como ocurre también con el agujero de más de 20 millones de euros que nos dejó el señor Rojo, o como ha ocurrido con la subida del 125% de la basura que nos ha impuesto el señor Vega desde la Diputación, gobernada también del Partido Socialista, y como ocurre ahora también con el agua y con todo lo que tocan”, en referencia a las 50 subidas de impuestos por importe de más de 62.000 millones de euros que nos ha aplicado el PSOE desde que gobierna Pedro Sánchez en España, ha incidido el concejal.



Santiago López ha mostrado además su preocupación por el impacto que puede tener este impuestazo del agua para las empresas, e interpelaba al PSOE a explicar a empresas como la cervecera Mahou que les van a cobrar millón y medio más por el agua con este nuevo impuesto, lo que puede poner en peligro el fututo y la viabilidad de algunas empresas, así como el de muchos puestos de trabajo.



“Y no solo las empresas, sino todos los ciudadanos vamos a tener que pagar por la voluntad del señor Emiliano García-Page y de todo el Partido Socialista de Castilla la Mancha y de Guadalajara, incluido el señor Rojo, cuando en Guadalajara la Junta no nos suministra el agua ni nos depura el agua, que por esos servicios ya pagamos los ciudadanos de Guadalajara sin este nuevo impuesto", ha remarcado el concejal, indicando además, “que no solo no nos van a prestar servicios, sino que además nos han quitado inversiones, como la nueva biblioteca y las escuelas municipales en el Fuerte de San Francisco, o la estación de autobuses.”



Por ello, el concejal ha pedido a Rojo y a los socialistas de Guadalajara que se pongan del lado de su ciudad y sus vecinos y que pidan la derogación de un impuesto nuevo que Page se ha sacado de la manga para exprimir aún más los bolsillos de los guadalajareños.