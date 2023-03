LECTURAS EXCLUSIVA | Así es Johanna Zott, la novia de Pablo Urdangarin: descubrimos quién es el amor del hijo de la infanta Cristina

miércoles 22 de marzo de 2023 , 18:14h

Pablo Urdangarin (22 años) está enamorado y Lecturas conoce a la afortunada. Con la naturalidad, amabilidad y madurez de la que ha hecho gala desde que la separación de sus padres le puso en el ojo del huracán, el segundo hijo de Cristina e Iñaki pasea como cualquier joven de su edad en compañía de su nuevo amor. El primero que le conocemos.



Las primeras imágenes del hijo de la infanta abrazándose a una misteriosa joven hicieron saltar las alarmas. ��Quién es ella? Todas las miradas puestas en la acompañante que ha robado el corazón del hijo más popular de los exduques de Palma. Lecturas ha podido saber quién es la joven, a qué se dedica y cómo conoció a Pablo Urdangarin.



Lecturas ha sido testigo del buen entendimiento entre la joven pareja. Volcados en el deporte, el hijo de la infanta Cristina pasaba una tarde de lo más entretenida junto a su novia. Miradas cómplices, un viaje en coche -ya que Pablo acaba de sacarse el carné de conducir- y una parada para comprar provisiones.



Enamorado y siempre reservado en cuanto a su vida más privada, esta publicación ha podido conocer la identidad de la mujer que ha robado el corazón al sobrino del rey Felipe. Este miércoles en tu kiosco todas las imágenes de la feliz pareja.



Yaiza, novia de Ginés Corregüela para los pies a Carlos Sobera en directo en 'Supervivientes'.-



Ginés Corregüela (52 años) se ha convertido en el protagonista del programa de este martes sin ni siquiera saberlo. Su estancia en Honduras le está llevando a reconciliarse con su pasado, o al menos a intentarlo. Con motivo del Día del Padre, su hija Laura le envió un mensaje que provocó que el tiktoker se rompiera como nunca. "Me acuerdo mucho de vosotras... He dado la vida por ellas, sé que no lo he hecho bien y eso me está matando aquí", admitía con culpa.



Muy sincero, Ginés reveló que fue el culpable de la ruptura de su matrimonio, palabras en las que dejó entrever que su deseo no era otro que recuperar el amor de exmujer: "Son cosas que pasan y no eres consciente y, al final, ahora te arrepientes (...) Ella sabe que la quiero, la he cagado, pero ya está, ella sabe que la quiero con locura. Sé que está muy dolida y la respeto, quiero llevarme bien con ella porque tenemos la boda de mi hija en septiembre y quiero que nos hablemos. Si esto ya se ha roto por mi culpa lo asumo, pero que me perdone que yo la quiero", manifestaba entre lágrimas.



Yaiza, su actual pareja, ha tenido que hacer frente a las declaraciones del andaluz desde el plató de 'Tierra de Nadie'. Nada más empezar el programa, Carlos Sobera (62 años) la presentaba como la "amiga" de Ginés y tras su salvación la felicitaba reiterando la "amistad" que existía entre ellos, algo que no ha gustado demasiado a su defensora. "Amigo será tuyo, es mi pareja", revelaba Yaiza corrigiendo al presentador. Un corte en toda regla que el vasco se tomaba con sentido del humor: "Esto es lo que se llama darle un zasca a un presentador".



En ese momento, Sobera le ha preguntado por las últimas declaraciones de Ginés sobre su exmujer, y la respuesta de Yaiza ha sorprendido a todos: "Me encantó, yo creo que lo necesitaba (...) Él se fue con esas espinitas, estoy súper orgullosa de él. Sabe pedir perdón, él pide perdón a su expareja por diez años de matrimonio que es lo que se ha hablado de infidelidad. Si él ha hecho cosas mal ha sido en ese matrimonio, no en mi relación. Pide disculpas por lo que hizo y por no haber sabido pedir perdón en su momento", aclaraba.



Durante su intervención, Yaiza ha querido dejar claro que la relación entre Ginés y su exmujer ya es cosa del pasado, tanto que "hay sentencia de separación". "Es su exmujer, están divorciados. Yo no hubiese comenzado una relación ni con él ni con nadie en el banquillo", aclaraba. Sin embargo, solo unos minutos después Isabel Hurtado se podía en contacto con el programa y negaba la mayor: "Yo no he firmado absolutamente nada". Esta afirmación hacía estallar a la canaria, y aunque prefirió dar un paso atrás para no entrar en una guerra con la madre de las hijas de Ginés, quiso dejar muy claro que tenía pruebas que confirmaban que el divorcio es una realidad: "Todo se demuestra con papeles y no es mi palabra contra la del mundo. No voy a atacar a nadie para defenderme, por él y por lo que quiere a sus hijas (...) Yo me siento aquí porque soy pareja de Ginés y lo voy a defender hasta que salga".