¡HOLA! Patricia Montero y Álex Adrover aplazan su boda

jueves 09 de febrero de 2023 , 14:01h

Patricia Montero y Álex Adrover aplazan su boda.-



Al preguntarles cómo llevaban los preparativos de su boda, Patricia y Álex se miraron y no pudieron contener la risa. "¿Lo dices tú o lo digo yo?", dijo la actriz a su prometido. "¡Pues es que se pospone un año más!", anunció la protagonista de Yo soy Bea sin parar de reír. "Básicamente nos hemos enamorado de un sitio impresionante y no estaba libre (...) queremos sí o sí que sea ese sitio", confesaron esta semana al acudir a la presentación de la Madrid Liga Music Experience junto a otros muchos rostros conocidos.



"Bueno eso y varias razones, en verdad. Nosotros somos muy tranquilos y lo hemos dejado demasiado... Este año tenemos muchos proyectos, entre ellos uno muy gordo que verá la luz muy pronto y os contaremos, que es de nuestra empresa Yogimi", contó Montero, a lo que su prometido añadió: "Ha sido por todos esos motivos: el trabajo, querer hacerlo con calma... y bueno, ahora sabemos que tenemos un año, que empieza a partir de ya, para ir preparándolo todo poco a poco ¡y ese vestidazo!". "Yo ya no sé iré vestida, lo mismo voy desnuda. ¡No sé! ¡Es muy peligroso que tengamos tanto tiempo para organizarlo!", dijo la actriz valenciana riéndose.



Dice HOLA que Álex y Patricia son la viva imagen de la felicidad. Han formado la familia que siempre soñaron junto a sus dos hijas, Layla y Lis, y este año tienen muchas cosas que celebrar. "¡En noviembre cumplimos 15 años!", dijo la intérprete de El don de Alba. ¿El secreto de su relación? Ellos lo tienen claro: "El secreto es trabajar mucho. Cada día empieza una historia de amor". "Ilusionarse constantemente, que siempre haya un proyecto en común y por separado, estar bien con uno mismo", aseguró Patricia Montero. "¡Y pelearnos de vez en cuando también es saludable!", afirmó el actor de Seis hermanas.



Habrá que esperar para ver por fin a Patricia vestida de novia pero, mientras tanto, ellos siguen presumiendo de su amor siempre que tienen ocasión. "Aunque sabéis que somos de celebrar la vida cada día, hoy toca recordar lo afortunados que somos de haber cogido el rumbo de nuestro barco y dibujar cada día el guión que nos apetece vivir. Nuestro mayor logro es, poder decir que estamos donde y como queremos, y eso es algo que se trabaja", escribió la actriz en sus redes sociales al celebrar su aniversario el año pasado.