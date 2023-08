LECTURAS El demoledor mensaje de Kiko Rivera tras el cumpleaños de su madre Isabel Pantoja

jueves 03 de agosto de 2023

Una vez más, Kiko ha elegido su perfil de Instagram como altavoz para compartir su parecer y enviar mensajes enigmáticos. "Cuando las máscaras se caen, aprendes a darle a cada persona el valor que se merece", ha escrito Kiko Rivera a primera hora de la mañana de este jueves. Un demoledor mensaje del que no ha querido dar más explicaciones y que llega justo unas horas después del 67 cumpleaños de su madre.



Se desconoce por completo si Kiko Rivera ha dado el paso de felicitar a su madre de manera privada. Lo que es una realidad es que ha preferido no hacerlo a través de Instagram tal y como nos tenía acostumbrados, incluso en los peores momentos de su relación.



"Gracias mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria", decía hace solos dos semanas sin poder contener la ilusión que le supuso volver a ver a Isabel Pantoja en un momento tan delicado para él. Ahora, las últimas palabras del Dj en una fecha tan señalada vuelven a hacer saltar las alarmas.



Anabel Pantoja y su prima Isa no se olvidan de felicitar a Isabel Pantoja por su cumpleaños



Como es habitual desde hace unos años, el fiestón de cumpleaños ha dado paso a una celebración mucho más íntima. Isabel Pantoja soplaba las velas arropada por sus incondicionales. Sin embargo, este miércoles ha roto su silencio para agradecer personalmente todos los mensajes de cariño que ha recibido a lo largo del día.



“Gracias infinitas uno por uno. A todos los que me felicitaron desde cada rincón de este mundo. Mucha salud para todos”, escribe la artista en redes sociales. Entre las miles de felicitaciones merece la pena destacar las de Isa y Anabel Pantoja. Su hija y su sobrina no solo se han puesto en contacto con ella en este día tan señalado sino que también han aprovechando su altavoz en Instagram para enviarle sus mejores deseos.



Anabel Pantoja rescataba un vídeo privado de su viaje a Nueva York junto a un bonito mensaje en el que la animaba a seguir "celebrando la vida por muchísimos años más y que yo lo vea". "Momentos así es con los que me quedo para que podamos repetir muy pronto juntas por algún lugar de este mundo. Te quiere mucho tu gordita". Más breve era Isa Pantoja, la colaboradora de 'El Programa de AR' rescataba una estampa de su infancia para felicitar a su madre y escribía: "No quiero dejar pasar el día sin felicitarte también por aquí. ¡Muchas felicidades! Vamos a por otro añito más".