DIEZ MINUTOS Telecinco cancela 'Déjate querer', el programa de Paz Padilla, por baja audiencia

miércoles 22 de marzo de 2023 , 18:09h

La suerte de Paz Padilla en su trayectoria por Mediaset durante los últimos años está teniendo un desarrollo complicado. Así lo demuestra la última noticia respecto a su presencia en los canales del grupo, pues Telecinco opta por la cancelación del programa que presentaba, Déjate querer. La explicación es que, tras tan solo cinco emisiones, las audiencias esperadas se alejan mucho de las conseguidas.



El formato arrancaba en su nueva etapa presentada por Padilla el pasado sábado 18 de febrero, desplazando Sálvame Deluxe a los viernes, como la gran apuesta del prime time del fin de semana de Telecinco. Nada más lejos de la realidad, pues la producción ha cosechado en sus cinco programas porcentajes de audiencia en descenso (13%, 10,1%, 9,2%, 10,3% y 8,3%) que lo han condenado a la cancelación. La despedida de Déjate querer se produce el sábado 1 de abril, puesto que aún quedan dos entregas ya grabadas por emitir.



La presentadora y humorista no consigue afianzarse en Mediaset en los últimos años. Aunque ha sido la encargada de dar las Campanadas en 2019 y 2021 parece que no fueron anclajes suficientes para triunfar en el conglomerado mediático. Tras el despido de Got Talent, finalmente se le ofreció un nuevo programa, esta vez para Cuatro. En forma de concurso diario emitido en franja matinal llegaba A simple vista, pero fue cancelado en cuestión de semanas por las bajas audiencias. Poco después el equipo de Sálvame anunció que también prescindiría de la presentadora y, con esta noticia, todo apuntaba a su desaparición del grupo mediático.



Unos meses cargados de polémicas separaron a Padilla de su regreso a la cadena, pero finalmente se resolvían las diferencias con el anuncio de Paz como nueva presentadora de Déjate querer, el formato que hasta hacía unos meses lideraba Toñi Moreno (Plan de tarde) y que fue heredero de Volverte a ver, a cargo de Carlos Sobera.