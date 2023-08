SEMANA Olga Moreno : "ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 23 de agosto de 2023 , 20:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La revista Semana amanece el miércoles con una entrevista exclusiva a Olga Moreno en la que la ex de Antonio David Flores se revela, de nuevo, enamorada de su manager Agustín Etienne. Una entrevista titulada en portada como "ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio", que Olga sin embargo no pronuncia en absoluto en el interior de la revista.



Olga Moreno se refiere a cómo su relación con Etienne, que era y es su mánager, no ha cambiado en absoluto desde que son pareja, y que sigue respetando su opinión como representada. Dice Olga que está exactamente igual y siempre le pide su opinión, y desde luego no añade ese "ya puedo decir" que se publica en la portada como textual y que añade un matiz totalmente distinto. Pero no como pareja y mucho menos lo pone en comparación en relación respedto su anterior relación con Antonio David Flores.



"No ha cambiado absolutamente nada, él está exactamente igual: me lo consulta todo, me da su opinión... En ese sentido es lo mismo que antes de que fuésemos pareja; cuando éramos amigos también me lo ponía muy fácil. ES que de verdad creo que a toda mujer le gustaría tener a una pareja así. Me respeta, me da mi sitio... Todo le parece bien, somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas.... No sé, me transmite mucha tranquilidad".