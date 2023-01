¡HOLA! Laura Escanes y Álvaro de Luna, felices en las Maldivas

miércoles 25 de enero de 2023 , 18:52h

La biblia de las revistas del corazón lleva en su portada la exclusiva de la boda de Tamara Falcó con Íñigo Onieva, que se celebrará el próximo 17 de junio en el palacio de El Rincón, que heredó de su padre el Marqués de Griñón. Íñigo se declaró a la hija de Isabel Preysler en el reciente viaje que la pareja realizó al Polo Norte y le entregó un nuevo anillo, diferente al que le regaló en su primera pedida de mano, antes de que rompieran cuando salieron a la luz pública sus infidelidades.



Laura Escanes y Álvaro de Luna, felices en las Maldivas.-



Laura Escanes, de 26 años, y Álvaro de Luna, de 29, ya no se esconden. La pareja está feliz y, lejos de ocultarlo, no dudan en presumir de amor ya sea en público o a través de las redes sociales. Tras su separación de Risto Mejide, la influencer catalana ha recuperado la ilusión al lado de este cantante, autor de éxitos como Juramento eterno de sal o Levantaremos al sol.



La pareja ha hecho las maletas y ha puesto rumbo al paraíso, concretamente a Maldivas, donde están disfrutando de unos días de descanso y mucho amor. Laura y Álvaro están descubriendo los mágicos rincones de la isla de Maafushi,



La escritora de Piel de letra y el músico no pueden estar más felices, de hecho, se trata de la primera vez que comparten unas fotos tan románticas desde que se confirmó su relación el pasado mes de noviembre.



En ellas les vemos enamorados y de lo más cómplices, haciéndose selfies en la orilla del mar, fotografiando sus manos unidas en señal de amor o aprovechando un espejo para posar así de sonrientes. En su viaje a Maldivas, Laura y Álvaro están pasando la mayor parte del tiempo en ropa de baño, pero en su maleta también han metido ropa cómoda y veraniega, como pantalones cortos, tops de tirantes o camisas amplias con orifinales estampados.