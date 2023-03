¡HOLA! Marta Riumbau y Diego Matamoros ya viven juntos en la nueva casa de la 'influencer'

miércoles 22 de marzo de 2023 , 18:02h

Isabel Pantoja rompe cuatro años de silencio en la biblia de las revistas del corazón este miércoles con la excusa de que va a celebrar medio siglo en el mundo de la música. La entrevista más esperada de los últimos tiempos llega en el momento perfecto. La cantante acaba de regresar de su gira americana, en la que por fin ha habido más luz que sombra.



Isabel posa a toda página en prácticamente todas las páginas, diez, del reportaje. En la portada vemos a la tonadillera vestida de rosa capote, con peineta y moño, mirando desafiante a cámara. Dentro posa de azul, enseñando hombros y mostrando la palma de su mano como si dijese "basta", dejando claro quién es Isabel Pantoja, le pese a quien le pese.



Marta Riumbau y Diego Matamoros ya viven juntos en la nueva casa de la 'influencer'.-



Marta Riumbau, de 34 años, y Diego Matamoros, de 36, comenzaron a salir a finales de 2021 y desde entonces no se han separado. La pareja ha dado pasos muy importantes en este tiempo, pues a los dos meses de conocerse la 'influencer' catalana se instaló en la casa de su chico. La convivencia entre ellos ha sido maravillosa y ahora han decidido comenzar una nueva etapa en la casa que la 'influencer' se ha construido en las afueras de Madrid.



"Cuando nos conocimos hablábamos hasta las cinco de la mañana por WhatsApp, llamadas de cuatro horas, yo que las odio, y me decía: 'Yo puedo tener pareja, pero nunca me iré a vivir con ella, cada uno debe tener su espacio'. A los dos meses ya había cambiado su habitación por muebles más claritos y todo más blanquito. Y un fin de semana me quedé y ya no me fui. Casi un año y medio más tarde, formamos un nuevo hogar y lleva unos días haciendo mudanza. Hola, 2023", ha escrito Marta completamente emocionada.



Esta noticia ha llenado de alegría a los seguidores de Marta y Diego. "Siempre he pensado que uno no cambia, si no que la persona que está a tu lado saca de ti cosas que ni tú conocías. ¿Que no te gusta hablar por teléfono? ¡Pues toma cuatro horas! Hay que dejarse fluir y vivir el momento. La vida es esto y son dos dias, a ser feliz", ha comentado una fan. "A todos nos pueden empezar a gustar cosas que antes no nos gustaban, y si es por amor, todavía más", ha añadido otra.



Marta ha recordado que se instaló en Madrid por amor y que por amor ha decidido quedarse en esta ciudad. "Yo soy de Barcelona y me vine a Madrid por amor hace cinco o seis años. Estuve dos años viviendo en Malasaña, otros tantos en la Castellana y me acabo de comprar una casa aquí", ha contado. Además, su hermano también se ha mudado a la capital y sus padres, según intuye, "también acabarán viviendo".