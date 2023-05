LECTURAS El mensaje de Carlos Sobera a Alma Bollo por su esfuerzo en ‘Supervivientes 2023’

miércoles 31 de mayo de 2023

Lecturas trata el acercamiento de Makoke y Javier Tudela. Tanto es así que en la portada recibe a la revvista en la mansión de su ex. La malagueña ha hablado sobre Kiko Matamoros y le ha lanzado nuevas pullas, a pocos días de darse el sí quiero con Marta López Álamo. «Ahora que se casa por la iglesia espero que le vaya mejor y que no mienta», asegura.



Aprovechando al clan matamoros, Marta Álamo enseña su vestido para el día más importante de su vida. La joven está muy ilusionada y asegura que «voy a estar con Kiko hasta el último día de su vida». La diferencia de años nunca ha sido un problema para su relación, pero sí son conscientes de que el colaborador de Sálvame tiene 66 años y que no puede regalarle toda una vida.



El mensaje de Carlos Sobera a Alma Bollo por su esfuerzo en ‘Supervivientes 2023’



Carlos Sobera, desde el plató, ha reaccionado al esfuerzo que han hecho los concursantes de ‘Supervivientes 2023’.



El presentador les ha lanzado un mensaje de admiración con el que ha puesto en valor toda la fuerza que les queda pese a las extremas condiciones en las que viven. Y ha querido tener una mención especial para Alma Bollo. El presentador no ha dudado en mojarse sobre quién cree que lo ha hecho mejor en la prueba y le ha dicho a la hija de Raquel Bollo que "enhorabuena a los seis porque habéis estado soberbios, pero desde luego Bosco, Asraf y Alma. De Alma no hay ni que decirlo, que ha estado sufriendo desde el principio y aun así ha aguantado hasta el final”.



Las palabras de Carlos Sobera han animado a Alma Bollo. La hija de Raquel Bollo lleva una de sus semanas más complicadas en ‘Supervivientes 2023’. La principal razón, que ha tenido que despedirse de su hermano Manuel Cortés. El pasado domingo, la organización decidió que el cantante abandonara el concurso por problemas de salud. Una noticia que a Alma le cayó como un jarro de agua fría puesto que él era su gran apoyo en el concurso. En cuanto supo que su hermano se marchaba, rompió a llorar y se abrazó a él durante unos segundos. Manuel, para calmarla, le dedicó un mensaje con el que le pidió que estuviera fuerte durante lo que resta de edición y que luchara tanto por ella como por él.



Algo que Alma se ha tomado muy en serio. Porque pese a este contratiempo, la participante no deja de darlo todo y está firmando una recta final de concurso en la que está superando muchas pruebas de forma exitosa.