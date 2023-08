¡HOLA! Shawn Mendes presume de cuerpazo en Ibiza

jueves 03 de agosto de 2023

La biblia de las revistas de corazón publica este miércoles en su portada "las claves del verano de cambio en la familia real". Los reyes de España y sus hijas, que han comenzado ya sus vacaciones en Mallorca, sorprendían este pasado lunes con un posado familiar que ahora podemos ver protagonizando la portada de este 2 de agosto de 2023. Además, el medio citado cuenta en exclusiva cómo es "el duro entrenamiento" de Leonor para ingresar en la academia militar.



Otra de las noticias más destacadas es la embolia que ha sufrido Genoveva Casanova y que le ha provocado un infarto pulmonar. Su revista de cabecera explica que, tras ocho días hospitalizada, ha recibido el alta.



Shawn Mendes presume de cuerpazo en Ibiza.-



Arena blanca, agua cristalina y el buen ambiente de la isla atrae a decenas de rostros nacionales e internacionales, que disfrutan de sus días de descanso en este particular paraíso. Uno de los últimos que ha navegado por sus costas es el cantante Shawn Mendes, de 24 años, que, acompañado por un grupo de amigos, ha pasado una jornada de lo más divertida en barco. Tumbado al sol, luego un chapuzón, sacando una foto a las magníficas vistas… como un turista más el artista casi ha pasado desapercibido a miradas indiscretas. Casi porque su cuerpazo sí que ha llamado un tanto la atención.ç



El intérprete puede presumir de una excelente forma física, lo que ha demostrado marcando abdominales durante esta jornada playera. A su dulce voz, une Mendes su innegable atractivo físico que ha provocado no pocos suspiros a su paso. Además de navegar con su grupo, se pudo ver luego al artista regresando a la playa para darse otro chapuzón pues el calor aprieta estos días. Ejerció además de fotógrafo y es que estos rincones sin duda merecen un lugar en el álbum de fotos más personal del artista.



Esta escapada le servirá sin duda para poner distancia tras su reciente ruptura con Camila Cabello, de 26 años. La pareja se dio una segunda oportunidad la pasada primavera, pero finalmente su amor no ha prosperado. Una fuente cercana confirmó la nueva ruptura. “Shawn y Camila se dieron una oportunidad pero el momento no era el adecuado. Los dos han estado ocupados y centrados en sus asuntos”. Mendes y Cabello se enamoraron tras compartir el tema Señorita, canción en la que demostraban una intensa complicidad y salieron durante dos años. En noviembre de 2021 anunciaron que tomaban caminos separados para disgusto de los fans. Hace unos días surgieron algunos rumores que relacionaban a Camila con Rauw Alejandro, relación que han desmentido fuentes cercanas a la revista People.



Shawn se ha tomado un respiro de la música que dura ya casi un año. El artista explicó entonces que su intención era priorizar su salud mental tras una intensa y meteórica carrera. “Me acerco a los 25 y sigo confuso sobre muchas cosas de mi vida” comentó. “Todavía estoy muy confuso, pero sé que hay gente en mi vida a la que adoro y también sé que me encanta la música (...) Estas son cosas por las que vale la pena luchar” dijo. Desde entonces ha hecho algunas actuaciones y ha presentado proyectos de manera puntual, como la película Lilo, mi amigo el cocodrilo, en la que también participó Javier Bardem.