Torrejón, Alovera o Villanueva, pendientes de pactos para gobernar en Guadalajara

miércoles 31 de mayo de 2023 , 17:49h

Los comicios de este domingo han dejado mayorías pero no suficientes para gobernar en varios ayuntamientos de municipios destacados de Guadalajara como Torrejón del Rey, El Casar, Alovera o Villanueva de la Torre.



La alcaldesa de El Casar, María José Valle Sagra (PSOE), deberá buscar pactos para volver a gobernar ya que si bien ha ganado con siete concejales, no tiene mayoría suficiente para gobernar, y está seguida de PP con cuatro, Vox tres concejales, Contigo El Casar dos, y Unidas Podemos uno.



En Villanueva de la Torre, la actual alcaldesa y candidata a la reelección del PSOE, Sonsoles Rico, tendrá también que negociar para poder gobernar, ya que si bien ha obtenido 6 concejales, PP ha logrado tres y Vox otros tres, con lo que la llave del Gobierno la tendría la Agrupación Local de Villanueva de la Torre.



En similar situación se encuentra Torrejón del Rey, donde el PSOE ha ganado con 5 concejales seguido de tres de PP y otros 3 de Vox, con lo que la candidata socialista Sabrina Escribano tendrá que negociar con Contigo y la Coalición Independiente Hablamos Guadalajara (CIHGU), ambos con un concejal.



En Alovera, la actual regidora, Purificación Tortuero de "Alternativa Alovera", ha ganado pero se ha quedado a un concejal de la mayoría absoluta al obtener 8, y tendrá que negociar previsiblemente con el PP, que ha obtenido 3, al igual que PSOE, dos Vox y uno Unidas Podemos.



Otros resultados ajustados pendientes de pactos están en Almoguera, donde el independiente Luis Padrino, alcalde desde hace 32 años podría dejar de serlo ya que no ha logrado mayoría absoluta y tendría que negociar.



En concreto, el PP ha sido el ganador de los comicios, con 4 concejales frente a los tres de la coalición independiente de Padrino que tendría que tener el apoyo de los dos concejales del PSOE.