LECTURAS ¡Se acabó! Adara y Manuel Cortés se dicen de todo en ‘Supervivientes 2023’

miércoles 05 de abril de 2023

Lo que empezó como una bonita amistad durante los primeros días de concurso ha desembocado en una guerra sin precedentes en los Cayos Cochinos. Adara Molinero (29 años) ha sentenciado para siempre su relación con Manuel Cortés (28 años) y a juzgar por su último (y tenso) enfrentamiento, no hay atisbos de que puedan llegar a un entendimiento.



Todo comenzaba cuando un descuido de Adara hacía que la olla de la comida terminara derramada sobre la arena. "Que cocinen Ginés o Arelys para que no pasen están cosas", se escuchaba decir a Katerina. Lejos de dejarlo pasar, la que fuera ganadora de 'GH VIP 7' pedía disculpas a sus compañeros, pero hacía hincapié en que no hacía falta echarle en cara continuamente cuando hacía algo mal. "Aquí pasa cualquier cosa con otra persona y no pasa nada. Hace nada aquí hizo un señor la apnea, nos quitaron un coco y no pasó nada... Aquí solo se lía cuando se equivocan ciertas personas", manifestaba Adara haciendo referencia a Manuel.



Este ataque sibilino por parte de Adara no pasó desapercibido para el cantante que le dijo que estaba "mal de la cabeza", palabras que hacían estallar a Adara. "¡No te pases eh! Aquí no hay nadie mal de la cabeza, estamos todos muy cuerdos. He pedido disculpas, he pedido perdón y me equivoco. Y si quiero volver a cocinar voy a cocinar", dejaba claro. Lejos de amainar, la conversación subía de tono provocando una escena muy tensa.



"Vete a cantar un rato", le decía Adara. "No, me voy a poner a cantar como tú, que cada vez que cantas se pone a llover", respondía él. "Pensabas que ibas a salir de aquí siendo Omar Montes y vas a seguir igual, sin vender ni un disco", le reprendía la influencer. Esto hacía enfadar (y mucho) a Manuel Cortés que zanjaba la discusión con una desafortunada acusación. "A mí no me conocen por ponerle los cuernos a mi pareja teniendo un bebé", zanjó el artista haciendo referencia a su pasado en 'GH VIP 7'.