SEMANA Lara Dibildos reaparece tras la muerte de su madre: "Ahora a retomar la vida"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 22 de marzo de 2023 , 18:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lara Dibildos ha explicado cómo se encuentra: "Bueno, por lo menos he dormido, que hacía muchos días que no dormía, y eso ya es mucho". La hija de Laura Valenzuela asegura que es momento de seguir con su vida, se emociona al hablar de sus hijos: "El cariño lo agradezco muchísimo. Ahora a retomar la vida, tengo dos hijos maravillosos".



Ahora está centrada en retomar de nuevo su vida poco a poco. Han sido días muy duros y el cansancio le ha hecho mella. Ha aprovechado estos días para descansar y recuperar las horas de sueño perdidas. Además, quiere volver a sonreír por el bien de los hijos que tiene, que aunque viven fuera de Madrid, están muy pendientes de su madre siempre.



Este duro golpe la ha convertido en protagonista del nuevo número de SEMANA. La gran dama de la televisión fue enterrada en el cementerio de la Almudena, donde ya reposa junto a su marido. Su hija ha estado arropada por familiares y amigos, y también por Álvaro Muñoz Escassi, que ha demostrado ser su apoyo más fundamental.



En el interior del nuevo número de SEMANA podrás ver las imágenes de Lara, rota de dolor, durante el último adiós a su madre. Estuvo rodeada de todos sus familiares y amigos, que no la han dejado sola ni un instante. Han sido unos días de mucha tensión y está destrozada: "Ella era única. Han sido años difíciles, pero ahora ya están juntos", declaraba Lara para referirse a su padre y a su madre.



Su hijo mayor precisamente protagoniza también el número de SEMANA. Fran Murcia Dibildos es el nieto mayor de Laura Valenzuela y recuerda en SEMANA con cariño a su abuela: "Para mí era una superheroína". Fue unod de los grandes ausentes en el entierro de su abuela. Fran ya estaba en Estados Unidos, al igual que su hermano, Álvaro, cuando la actriz y presentadora falleció. SEMANA ha podido hablar con él en exclusiva y, triste, pero sereno, nos confirma que el mes pasado despedirse de su querida "nona".