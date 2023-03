Gascón se compromete a depurar y descontaminar el Tajo para que llegue limpio desde Madrid a nuestra región si es presidente de Castilla-La Mancha

El candidato de Unidas Podemos a la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, propone un sistema de inspección y depuración en toda la región y de descontaminación de los afluentes de Madrid al Tajo

miércoles 22 de marzo de 2023 , 14:01h

El día mundial del Agua y a tres días de la manifestación estatal por el río Tajo en Toledo convocada por los colectivos en defensa del río, José Luis García Gascón, ha presentado su “propuesta estrella de programa electoral” para “descontaminar y depurar el Tajo para que llegue limpio desde Madrid” como compromiso si es presidente de Castilla-La Mancha.



El candidato regional de Unidas Podemos, que ha estado acompañado por el candidato a la Alcaldía y portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida – Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, y la candidata número 2 a la capital Irene Arcalá, considera que “los niveles de contaminación del río Tajo son inasumibles por culpa de la dejadez y complicidad de los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y Emiliano García-Page, y hay que actuar urgente y contundentemente desde el 28 de mayo y más allá de lo establecido con el Plan del Tajo para recuperar su vida”.



Tras recibir el aporte contaminado de los afluentes de la Comunidad de Madrid, el Jarama y aguas abajo el Guadarrama, el río Tajo queda “en un estado lamentable, con una contaminación química muy elevada con la que atraviesa las ciudades de Toledo y Talavera, y es algo que desde nuestra formación no vamos a permitir que siga ocurriendo. Esta medida valiente tiene como fin último que en Toledo podamos volver a recuperar el Tajo como río apto para el baño”, afirma García Gascón.



“Para ello, impulsaremos una política de inspección, depuración, descontaminación y limpieza de ríos y acuíferos en Castilla-La Mancha. En el caso del río Tajo, es evidente la necesidad de la limpieza de la contaminación procedente de los afluentes procedentes del sur de Madrid mientras la comunidad de Madrid no controle y depure los vertidos”, manifiestan desde Unidas Podemos Castilla-La Mancha.



Una tasa medioambiental a empresas contaminantes para financiar el plan



La confluencia progresista plantea que los ingresos para descontaminar y depurar el agua provengan de una tasa ecológica a las actividades económicas que contaminan el Tajo. “Nuestra propuesta es sencilla y es la base de la política ambiental europea: quien contamina, paga”. Esta tasa ambiental se aplicaría “a quien arroje vertidos o quien incumpla sus deberes de conservación y limpieza del río, como las empresas de la Comunidad de Madrid o cualquiera otras en nuestra región, especialmente las que realizan vertidos ilegalmente y, en su caso, aquellas administraciones públicas que sean responsables subsidiarias”. José Luis García Gascón ha querido apuntar que “todas las empresas son bienvenidas y suman en nuestra región pero deben cumplir los mínimos estándares de derechos laborales y de respeto al medioambiente”.



Desde Unidas Podemos CLM, tras compartir el documento de su medida programática, han manifiestado también que la propuesta “se vincula a La Directiva Marco Europea del Agua (DMA) que establece la adopción de medidas adicionales para proteger las aguas en términos cualitativos y también cuantitativos”, por lo que se ha referido también al necesario establecimiento “inmediato de un caudal ecológico mínimo de 20 m3/s acorde a lo planteado por la Cátedra del Tajo”.



“Exigimos a quienes ensucien el Tajo, como las empresas de la Comunidad de Madrid, que el río transcurra por la cuenca castellanomanchega limpio y descontaminado, y dejando claro que las empresas madrileñas y aquellas instaladas en nuestra región que lo contaminen que deberán cumplir con sus obligaciones en este sentido”, subraya Gascón. “El dinero de las tasas que paguen las empresas contaminantes se empleará en generar un sistema de inspección aumentando el cuerpo de Agentes Medioambientales, mejorando la depuración del agua de forma preventiva y limpiando la contaminación procedente de Madrid con filtros verdes en meandros abandonados, para que todas y todos podamos disfrutar y estar orgullosos de un río sano y vivo”, ha indicado el líder progresista.



GEACAM limpiaría el Tajo si las empresas se niegan a hacerlo



Desde la confluencia de Unidas Podemos han desarrollado en su propuesta de programa que “la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) desarrollará la limpieza del río en aquellos casos que no lo depuren quienes lo contaminan, pasando así la factura al responsable directo: las empresas de la Comunidad de Madrid que vierten ilegalmente o cuyas concesiones permiten la contaminación efectiva del río”. “De igual modo, se llevará a cabo un plan de evaluación de la calidad del agua a lo largo de toda la cuenca castellanomanchega del río para mejorar la depuración e imponer la correspondiente tasa a las empresas contaminantes, y en su caso las instituciones públicas responsables”, apunta.



Desde Unidas Podemos CLM consideran que “las administraciones públicas son las encargadas de velar porque las empresas no viertan en el río niveles de contaminación que superen los límites admisibles y por tanto la Junta de Castilla-La Mancha lo va a hacer valer a pesar de que la Comunidad de Madrid o distintos ayuntamientos de la región incumplan su deber”. En este sentido, ha manifestado García Gascón “desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se promoverá la inspección de las licencias concedidas por las distintas Entidades Locales, para garantizar que el agua del Tajo tenga la calidad debida en toda la cuenca castellanomanchega y la entreguemos a Madrid desde Guadalajara y a Extremadura con la misma calidad que vamos a exigir a Madrid desde los afluentes que actualmente vierten la mayor parte de la contaminación del Tajo, el Jarama y el Guadarrama”, aclaran.



Para García Gascón, el río Tajo es “uno de los símbolos y elementos naturales más importante de toda nuestra región, y su recuperación, protección y cuidado es ineludible, debiendo de ser el compromiso de cualquier gobierno”. “Las personas jóvenes piden que se cuide el futuro de Castilla-La Mancha y esto no es posible sin el cuidado del medio ambiente, y sin que se ofrezca a los trabajadores y trabajadoras unas condiciones laborales dignas”, ha concluido el candidato autonómico a la presidencia.