García Gascón: “Sin Unidas Podemos, Page ha continuado el programa de recortes y privatizaciones de Cospedal”

El candidato a la presidencia ha expuesto en la presentación del programa marco en Madrid las medidas de la confluencia en sanidad y la educación públicas para Castilla-La Mancha “frente a los recortes y privatizaciones”

sábado 06 de mayo de 2023 , 18:25h

El candidato de Unidas Podemos Castilla-La Mancha a la JCCM, José Luis García Gascón, ha participado esta mañana en la presentación del Programa Marco con el que la formación morada concurrirá en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28M, presentado por el secretario de Programa de Podemos y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. A dicho acto también han asistido la secretaria de Feminismo y LGTBI de Podemos y secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez-Pam, el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez y diferentes candidatos y candidatas a la presidencia en varias comunidades autónomas de España. En el acto, que ha tenido lugar en la sede de Podemos en la capital, se ha hecho público el Programa Marco que recoge 42 páginas de propuestas.



García Gascón ha tomado la palabra para ahondar “en dos de las principales preocupaciones de los castellanomanchegos y las castellanomanchegas: la educación y la sanidad pública”. El candidato progresista a la presidencia de la región ha manifestado que “solo donde Podemos gobierna se han recuperado los recortes y se avanza, ya que en aquellas regiones donde no gobierna Podemos da igual que gobierne la derecha que gobierne el PSOE con mayoría absoluta y sin Podemos, como ocurre en CLM con un presidente conservador”. “En Castilla-La Mancha el gobierno y su presidente no solo lo han hecho suyo sino que han continuado el programa de recortes y privatizaciones de Cospedal”, ha afirmado.



“Tenemos muy claro que la única receta que funciona es quitar el dinero de todos y todas que el gobierno regional envía a las cuentas bancarias de las empresas de la sanidad privada para dárselo a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública. Estamos hablando de que aproximadamente el 30% del dinero que Page ha derivado a la sanidad privada en Castilla-La Mancha, 184 millones de euros, se pierde en beneficios de las empresas y se podría destinar a la carrera profesional sanitaria si fuese a la sanidad públca, y es importante que la gente tenga en la cabeza que en esta legislatura de mayoría absoluta Page ha aumentado el 154% el presupuesto en financiar la privada”, ha asegurado. “Castilla-La Mancha necesita que sus habitantes puedan ir al dentista y al oculista de forma gratuita, y que además también tengan a su disposición a los profesionales de la salud mental y la fisioterapia”, ha recalcado José Luis García Gascón.



“En cuanto a la educación en CLM, la situación es similar a la sanidad, y es que la financiación de la educación pública en relación al PIB en CLM todavía no se ha recuperado de los recortes de Cospedal. No nos cansaremos de decir que el gobierno de Page ha aumentado al 15% la educación privatizada a 390 millones de euros en 6, el doble de lo que cuesta nuestra medida de universidad gratuita en todos sus ciclos en CLM”, dice el candidato por Unidas Podemos. José Luis García Gascón ha recalcado que “nosotros y nosotras vamos a hacer que de una vez por todas la educación pública sea universal, gratuita y de calidad, desde el nacimiento hasta el doctorado”.



“Para que mejore la educación tienen que aumentar las plantillas de trabajadores de la educación pública, así como sus condiciones laborales, y por ello debo recordar que CLM es la única región que todavía echa a los interinos e interinas en verano. Somos las únicas que apostamos por la educación pública, y por eso vamos a mejorar las condiciones de sus trabajadores, vamos a revertir las externalizaciones de los servicios de comedor escolar y la limpieza, aumentar las plazas gratuitas de educación infantil de 0 a 3 años, apostar por la gratuidad de los libros de texto y los materiales de apoyo, apostar por el mantenimiento de las escuelas rurales y como no, la gratuidad de la universidad pública”, ha ratificado Gascón.



“Hay regiones que llevan más de una década de pérdida a nivel social, por eso es necesario que el próximo domingo 28M Unidas Podemos sea fundamental y consigamos un cambio progresista en CLM, y allí donde no lo hacemos entremos a gobernar, así como que se mantengan y se amplíen los gobiernos de coalición progresista de Unidas Podemos y el PSOE”, ha subrayado Gascón. “Valentía para transformar es recuperar los retrocesos y, además, avanzar”, ha concluido.