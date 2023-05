José Luis García Gascón: “con sus ataques a la izquierda, Page ha estado a punto de hacer que la extrema derecha gobierne en CLM”

El líder de Podemos en Castilla-La Mancha ha felicitado a Page por haber ganado las elecciones manifestando a su vez que “ha estado a punto de gobernar la extrema derecha por culpa de la campaña del voto útil, del ataque a la izquierda y de no reformar el sistema electoral”

lunes 29 de mayo de 2023 , 12:45h

El líder de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, en declaraciones a los medios tras el saber los resultados de las elecciones ha querido “agradecer y valorar la participación de toda la gente en estas elecciones municipales y autonómicas que con su voto han fortalecido la democracia”. Además, ha dado las gracias “a las personas que siguen confiando y apoyando nuestro proyecto”.



“Ha habido una valoración positiva del trabajo de esta legislatura que no se han traducido en los votos y confianza que necesitábamos para tener representación. Vamos a hacer un análisis para conectar mejor con la gente, escuchar mejor y reconectar con las personas que nos votaron en 2019 y se han abstenido. Esto se ha debido a una falta de valentía en el espacio progresista en nuestro país que implica una bajada de todos los partidos de la izquierda de España. El bloque progresista necesita más fuerza y valentía para resolver los problemas de la gente”, ha remarcado.



El líder de Podemos ha felicitado a Page por haber ganado las elecciones en la región, diciendo a su vez que “ha estado a punto de hacer entrar a la extrema derecha en nuestra comunidad autónoma”. “Es un consuelo y una alegría que la extrema derecha no vaya a gobernar en esta legislatura, pero tiene que ser consciente de que por culpa de la campaña del voto útil, del ataque a la izquierda y de no reformar el sistema electoral en Castilla-La Mancha hemos estado a punto de que Vox gobierne en CLM”, ha dicho García Gascón.



“Vamos a trabajar para seguir siendo una referencia progresista para la gente, porque la gente nos necesita vigilantes de que no se sigan recortando ni privatizando los servicios públicos, la educación, la sanidad, la vivienda y con unas propuestas que miran por las personas. Vamos a seguir planteando ese sistema progresista de región que protege socialmente a la gente, a las personas jóvenes, al medio ambiente y a los mayores porque además la etapa de Page camina hacia su final y la gente nos necesita fuertes de cara a los próximos comicios para asegurar que no gobierne la derecha y que haya una mayoría progresista”, ha concluido.