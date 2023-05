José Luis García Gascón: “Page me ataca porque está nervioso porque va a perder la mayoría absoluta y vamos a girar la región a la izquierda”

sábado 13 de mayo de 2023 , 12:13h

El candidato a la presidencia de la JCCM por Unidas Podemos, José Luis García Gascón, ha publicado un hilo en su cuenta personal de Twitter con miles de interacciones, como respuesta a los últimos ataques de Page en referencia a su “experiencia de gobierno” cuando fue Director General de Participación Ciudadana de l Junta de Castilla-La Mancha. En su publicación García Gascón asegura que Page arremete contra él “porque está nervioso por perder la mayoría absoluta” y porque según él no quiere que Podemos sea fundamental “porque hará girar al PSOE y a la región a la izquierda”.

En su respuesta, José Luis García Gascón ha remarcado que “el gobierno de Page ha eliminado los avances gracias a Podemos la pasada legislatura en referencia a la Ley de Vivienda, la Renta Garantizada y subida del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), la ley de Transparencia para evitar la corrupción, el Consejo de Diálogo Social para los sindicatos, así como la Ley de participación que él mismo impulsó y que incluía antes de que Page la recortase con Cs y PP la recuperación de los recortes de Cospedal del Defensor del Pueblo y destinaba 100 millones de euros anuales a necesidades de la sociedad de la región a través de los presupuestos participativos regionales”.

En otro de los mensajes, el líder progresista “exige a Page un mínimo respeto democrático. No mentir sobre lo que digo o sobre mi sueldo en el gobierno, 2.100 euros, ya que donaba el resto”, continuando con una pregunta al presidente de la región sobre su salario en sus puestos de responsabilidad públicos, “¿cuánto has cobrado tú estos 40 años sin otro trabajo que cargos públicos o por qué has eliminado la limitación de mandato?” le interpela García Gascón a Page cerrando así el hilo que se ha convertido en viral con más de treinta y seis mil reproducciones.

Por otro lado, José Luis García Gascón en un desayuno informativo en Talavera, este viernes primer día de campaña, ha pedido a Page “que sea riguroso y se ciña a la verdad” pues, según él, “en el mitin de la Fiesta de la Primavera de Podemos en Zaragoza, lo comparé con un presidente socialdemócrata de Alemania y un ministro del PSOE del siglo pasado que habían facilitado acuerdos con la derecha, lo mismo que hace Page cuando le tiende la mano a Feijóo porque busca pactar con él como hizo Susana Díaz con Rajoy”, ha manifestado. En ese sentido, no ha descartado “que Page tenga algún tipo de acuerdo con Feijóo para gobernar en Castilla-La Mancha, como ya lo tuvo con Ciudadanos esta pasada legislatura” y que “nuestros votos siempre en contra de la derecha y pactos con el PSOE están claros porque es lo que siempre hemos hecho y vamos a hacer y por eso es necesario que tengamos fuerza estas elecciónes, pero habría que preguntarle a Page por sus posibles acuerdos tras las elecciones y después”.