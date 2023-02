José Luis García-Gascón reivindica que la Junta de Page incorpore a los principales sindicatos educativos y la reversión de todos los recortes en educación pública

El candidato a la presidencia de la región por Podemos denuncia que “Page vuelve a tratar de engañar a la gente con un acuerdo que no viene todo por escrito, que divide a los sindicatos y mantiene a CLM como la única comunidad que no revierte los recortes educativos de la época de Cospedal”

viernes 17 de febrero de 2023

Podemos CLM denuncia que “el acuerdo suscrito de Page con los responsables autonómicos de ANPE y UGT no cumple con las medidas que demandan STE, CC.OO Y CSIF, quienes representan al 60% de los docentes”. El partido morado ha querido “apoyar a los sindicatos que Page ha dejado fuera del acuerdo por no aceptar las medidas urgentes para la mejora de la educación pública que demandan”.



Gascón ha recordado que “en el mes de junio del año pasado Podemos CLM presentó en las Cortes una iniciativa parlamentaria que contaba con el respaldo de los sindicatos CC.OO, UGT, STAS, STE y la Plataforma ATES Castilla-La Mancha. Cospedal hizo recortes en la vía sobre la que se deben sustentar todas las democracias, la educación, y Page ha demostrado que camina en la misma dirección que ella ya que aunque se empeñe en hacer promesas electoralistas los docentes continúan con unas condiciones laborales precarias”, afirma el candidato progresista.



Page olvida a los sindicatos que representan al 60% de los docentes



Podemos CLM manifiesta que “no se están revirtiendo los recortes que venimos arrastrando desde el Gobierno de Cospedal, como ya ha pasado en la mayoría de las comunidades autónomas. Además, “ni CC.OO, ni CSIF, ni STE han firmado, y representan a más del 60% del profesorado porque muchas de las medidas que se dicen no son ciertas y que tan solo son promesas” comentan los morados.



La formación progresista en CLM considera “insuficientes las medidas que se recogen en dicho acuerdo, unas medidas que además de llegar tarde no alcanzan a todos los cuerpos”. El partido demanda mejoras como “la contratación del personal interino con al menos 165 días de nombramiento en el curso escolar, la reducción del horario lectivo en todos los cuerpos para el próximo curso escolar y la reducción de ratios en todos los cuerpos asociada a la diversidad de las aulas y lamenta que la administración educativa no ha querido incluir unas mejoras que son fundamentales”.



400 millones de euros para la educación concertada en CLM



García-Gascón asegura que “Page hace las mismas políticas que el PP de comunidades como Madrid, en la que Ayuso ha anunciado que aumentará un 15% el presupuesto para colegios concertados. De hecho, “el pasado mes de diciembre el Gobierno regional aprobó más de 400 millones para pactar la enseñanza concertada en los próximos seis años”, dice el candidato.



El partido morado “defiende la educación pública, universal, gratuita y de calidad mientras Page quiere engañar a la gente a golpe de falso titular, asustado por el crecimiento del apoyo a Podemos en la región”. La formación morada garantiza que “ha trabajado y continuará trabajando hasta alcanzar las condiciones laborales que se merecen aquellas y aquellos que trabajan en el mayor motor de cambio que existe: la educación”.



Desde Podemos “seguimos luchando para transformar Castilla-La Mancha en una región de progreso y alcanzar un Gobierno de coalición sin Page, ya que no puede continuar siendo presidente quien estos últimos 8 años ha demostrado que ni nuestra región ni las personas que la habitan le importan”. El partido morado recuerda que “las privatizaciones crecientes en cuerpos del sistema educativo como limpieza y ordenanzas han fomentado la precariedad laboral que ha llevado a las primeras huelgas para mejorar su dignidad”. Por ello Gascón ha vuelto a reivindicar que “el próximo 28 de mayo la gente que quiere un cambio y la mejora de los servicios públicos va a formar parte del movimiento de esperanza”.