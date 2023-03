Gascón responde a Page: “estas elecciones la gente no se va a dejar engañar”

jueves 02 de marzo de 2023

El candidato de Unidas Podemos CLM a la presidencia de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha dicho que ”estas elecciones la gente no se va a dejar engañar por Page” y le ha afeado “la manipulación de encuestas que vaticinan la entrada de Podemos en las Cortes regionales con hasta cuatro diputados según el CIS y que trate de mentir a los castellanomanchegos y las castellanomanchegas”. Gascón ha respondido de esta forma a las declaraciones en las que García-Page atacaba a la formación morada indicando que Unidas Podemos no conseguirá representación en las Cortes, embistiendo a su vez al propio Gascón por haber sido Director General de Participación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Sobre esto, Gascón ha remarcado que “Podemos fue la clave para acabar con la nefasta época de Cospedal que ha perpetuado Page”. “Vamos a abrir una vía de esperanza y futuro consiguiendo un cambio en la presidencia de la región y las políticas de izquierdas que Castilla-La Mancha necesita”, manifiesta el candidato. Además, ha indicado que “la vida de la gente se cambia desde el Gobierno y es lo que hicimos desde la dirección general de Participación Ciudadana, poniendo las instituciones de la región al servicio de la gente de Castilla-La Mancha”.



Desde la formación morada han indicado que “Podemos siempre es relevante en la región pues ya hemos estado en el gobierno de CLM. Además, los ataques de Page a Gascón evidencian que Unidas Podemos va a entrar con fuerza en las Cortes y que Gascón es el candidato que más crece en la carrera a la presidencia”. En ese sentido han aseverado que “Page intenta de nuevo confundir a la gente para sacar un rédito político asegurando que solo hay dos opciones el 28M”. Podemos CLM defiende que “en esta nueva etapa que está a punto de comenzar, lo que las personas demandan en la región es un cambio progresista con un Gobierno de coalición Podemos-PSOE y con una presidencia de izquierdas sin Page”. En este sentido el candidato de Unidas Podemos CLM, José Luis García Gascón, ha asegurado que “el 28M va a marcar el final de la época Page con la entrada de Unidas Podemos en las instituciones”. El candidato ha añadido que “vamos a acabar con la época de Page al igual que hicimos con la de Cospedal para facilitar el tránsito natural de nuestra región hacia gobiernos socialistas y progresistas reales”.



“Page quiere perpetuarse en el sillón empeorando los servicios públicos y la vida de la gente”



Desde Podemos CLM han afeado a Page que “mienta a la gente manipulando encuestas” y han criticado que ”quiera perpetuarse en el sillón eliminando la limitación de mandatos a ocho años”. En este sentido, han indicado que “Page no está aquí para mejorar la región, sino para mantener los poderes económicos y el enchufismo a costa de empeorar los servicios públicos y la vida de la gente”. “Lo que esto evidencia es que no quiere pactar con Podemos ya que no vamos a permitir que se venda la educación, la sanidad, la vivienda y el medioambiente a los fondos buitre”, han remarcado.



Gascón ha recordado en este sentido que “los únicos logros progresistas y que aumentaban los derechos de la gente de la región en los últimos 12 años son obra de Podemos en la legislatura anterior” y ha pedido al Gobierno regional de Page que “desbloquee estos avances: revertir los recortes y privatizaciones en sanidad y educación, la Ley de Vivienda y la Ley de Renta Garantizada que Page guarda en un cajón y que aplique la Ley de Participación Ciudadana tal y como se aprobó, no con las reducciones de Page, PP y C´s”. Gascón ha recordado que “hemos seguido trabajando desde fuera de las Cortes presentando 16 PNL con la sociedad civil para revertir los retrocesos ejecutados por Page”. El candidato de la confluencia ha asegurado que “hemos aprendido que con Page estos avances son imposibles y que el cambio para que esta región tenga futuro pasa por un gobierno progresista Podemos-PSOE como el de España al que tanto ataca Page”.



“El proyecto de Page es el proyecto del PP”



Gascón ha recordado que en las pasadas elecciones “Page ya intentó captar el voto útil mediante la campaña del miedo con la posibilidad de que entrase Vox, pero observando cómo ha inundado CLM con sus políticas conservadoras la gente no va a dejar que se les vuelva a engañar”. García Gascón ha agregado que “la campaña del miedo a Vox que está haciendo Page se debe a que no tiene un proyecto distinto al del PP”. El candidato de Unidas Podemos CLM ha afirmado que “Page se ha desenmascarado él solo, ya que durante esta legislatura de mayoría absoluta ha pactado con Ciudadanos, se ha acercado a Feijóo para tratar de revivir la gran coalición con el PP y se ha dedicado a atacar constantemente a Pedro Sánchez siendo el espacio de la confluencia los que hemos defendido desde la región las posiciones del gobierno de coalición”.



Para el líder regional progresista “la destrucción de las ayudas sociales y de lo público de Page, al igual que hizo el PP de Cospedal, crea un descontento de la región con respecto a la política, y este descontento puede acabar cerca de tesis antidemocráticas”. Según Gascón, “la gente prefiere el original a la copia, y la gente se está desencantando, ya que lo único que está haciendo en su mandato es competir con la derecha de PP y Ciudadanos”.



El candidato de la confluencia ha valorado que “la gente se ha dado cuenta de lo que está haciendo Page con CLM y está generando una ola de movilización de las personas hacia el cambio progresista, y el descontento se va a ver de forma clara el 28 de mayo, como anticipan algunas encuestas, teniendo los jóvenes un papel clave en el resultado”. Desde Podemos plantean hacer “una campaña de esperanza en una Castilla-La Mancha de futuro, sobre la base de nuestro trabajo esta legislatura. La región no se merece tener a Page como presidente, y por ello le tendemos la mano al PSOE de Castilla-La Mancha para que defienda a los castellanomanchegos en lugar de perpetuar a Page en un sillón”, concluyen.