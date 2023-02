Gascón expone en Sevilla las iniciativas de Podemos: “la transformación de Castilla-La Mancha comienza el 28M”

El candidato a la presidencia de la región ha expuesto en el encuentro interparlamentario de Podemos a cien días de las elecciones “el modelo de región progresista que necesita Castilla-La Mancha”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 20 de febrero de 2023 , 12:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El candidato de Podemos a la presidencia de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha intervenido en el encuentro interparlamentario de Podemos en Sevilla a cien días de las elecciones, donde han participado los diputados y diputadas autonómicas de la formación morada. En su intervención, Gascón ha señalado que “la transformación de Castilla-La Mancha comienza el 28M con un proyecto de esperanza para nuestra región empujado por toda la gente que quiere una región de futuro”.



Gascón ha recordado en su intervención dentro de la mesa de servicios públicos “el trabajo institucional realizado por nuestro partido en Castilla-La Mancha”, pese a estar fuera de las Cortes regionales, con “12 Proposiciones no de Ley presentadas junto a la sociedad civil que aportan soluciones a las necesidades del día a día de las personas que viven en nuestra región en vivienda, sanidad y educación públicas, protección social o derechos laborales de empleados públicos”.



El candidato a la presidencia ha afeado a García-Page que “la comisión de peticiones para aprobar las PNL de la sociedad civil no se haya reunido en más de un año” lo que considera “un desprecio democrático y a las instituciones regionales con el único fin de que Page quiere evitar retratarse no aprobando nuestras PNL, pero a partir del día siguiente de las elecciones no solo se va a retratar sino que vamos a dirigir las políticas de la región”. José Luis García Gascón ha querido señalar que estas iniciativas urgentes guiarán las primeras medidas de Gobierno si obtiene la confianza de la gente el 28 de mayo. “Este es el modelo de región con servicios públicos, dignidad laboral, sostenibilidad ambiental y derechos para los jóvenes que queremos en Castilla-La Mancha” ha asegurado el candidato.



La formación morada ha reivindicado la acción de Gobierno de Podemos en las comunidades que gobiernan, “que sirven como ejemplo de las políticas que se hacen cuando Podemos gobierna las regiones como en la Comunidad Valenciana, destinando las viviendas de la SAREB para bajar los precios del alquiler, en Canarias con la renta social pionera que complementa al IMV, en Aragón, donde se han aumentado las becas universitarias o en Baleares con la empresa pública de energía verde y la gratuidad de todo el transporte público”.



A cien días de las elecciones: “la ola progresista va a frenar a Page y la derecha”



Gascón ha valorado que “nuestro proyecto de región ha sido respaldado por los diputados y diputadas de Podemos en todo el país” y ha remarcado que “contrasta con el modelo de Page y el PP que siempre miran al pasado mientras nosotras y nosotros hacemos propuestas para mejorar el día a día de la gente”. Gascón ha querido responder a las declaraciones de Page “en las que vuelve a usar su altavoz para atacar a la izquierda y tratar de acabar con el Gobierno de coalición progresista de Podemos y el PSOE”.



El candidato ha pedido en Twitter la dimisión de Emiliano García-Page por “el daño democrático traicionando a las votantes socialistas, su programa electoral y sus promesas con sus políticas de derechas”. En este sentido José Luis García Gascón ha vuelto a recordar su propuesta electoral: “la ola de cambio progresista en Castilla-La Mancha va a frenar a Page y la derecha, tal y como ellos han intentado frenar los avances progresistas del gobierno de coalición”.



Por último, el candidato a la presidencia de la Junta ha mandado un mensaje a cien días de las elecciones: “seguimos trabajando en construir propuestas atrevidas que demuestran que tenemos un proyecto que cuando entremos en las instituciones de Castilla-La Mancha vamos a dar un cambio y un vuelco a esta región para para que mire hacia el futuro y deje de mirar hacia el pasado”.