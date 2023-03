LECTURAS Las palabras de Melania Puntas, la supuesta nueva ilusión de Yulen Pereira, que podrían doler a Anabel Pantoja

miércoles 08 de marzo de 2023

El nombre de Melania Puntas no deja de sonar desde hace unos días. Ella es la mujer con la que Yulen Pereira (27 años) habría sido infiel a Anabel Pantoja (36 años). Esto es algo que ellos no han confirmado, de hecho Yulen se ha mostrado bastante enfadado con esta cuestión. Pero, inevitablemente, los rumores han puesto a Melania en el foco mediático. Hasta el momento, la modelo e influencer había seguido con su rutina con normalidad e intentando mantenerse al margen de la ruptura de Yulen y Anabel. Pero ahora ha compartido una frase que podría ser de lo más significativa.



Melania Puntas, a través de su Instagram, ha compartido un texto que es toda una reflexión sobre el amor. La modelo ha publicado unas palabras en inglés que traducidas significan “un descanso de alguien te hará darte cuenta de cuánto lo extrañas/amas, o cuánta paz tienes sin él”. Melania no ha explicado el motivo por el que ha hecho esta publicación y no ha hecho referencia en ningún momento ni a Yulen Pereira ni a Anabel Pantoja. Pero, inevitablemente, todo hace pensar en ellos.



Yulen Pereira, cuando Anabel Pantoja regresó del viaje a América Latina que hizo hasta hace unos días con motivo de la gira de su tía Isabel Pantoja, dejó su noviazgo. Lo hizo diciéndole que ya no sentía lo mismo y que no le había echado de menos durante su ausencia. Una situación que reflejan bien las palabras que Melania Puntas ha compartido ahora en sus redes sociales. Unas palabras que a Anabel Pantoja podrían no haberle hecho gracia teniendo en cuenta que le recordarían al fin inesperado de su relación con el deportista.



Mientras, Yulen Pereira ha seguido mostrando su enfado ante la situación. El deportista está sobrepasado con todo lo que se está diciendo sobre él y así lo ha mostrado ante las cámaras.