El 61% de los españoles cree que el movimiento feminista ya NO representa a todas las mujeres

miércoles 08 de marzo de 2023 , 18:43h

Así se desprende de una encuesta confeccionada con motivo del Día Internacional de la Mujer por Metroscopia y a la que ha tenido acceso en exclusiva THE OBJECTIVE. El dato más llamativo, que el 61% de los sondeados está de acuerdo con que el movimiento feminista actual «no representa a todas las mujeres».



El sondeo no muestra diferencias significativas entre mujeres y hombres: siete de cada diez (el 71%) lo consideran un movimiento desunido y seis de cada diez (61%) piensan que no representa a todas las mujeres, y que persigue más «la defensa de las ideas de los partidos políticos que la de los derechos del conjunto de las mujeres».



Los más críticos con el feminismo actual son, por este orden, los votantes de Ciudadanos (el 93% cree que el movimiento ha dejando de representar a las mujeres), los de Vox (87%) y los del PP (72%), seguidos de los abstencionistas (62%).



Pese a ello, la reivindicación de la igualdad entre sexos sigue gozando del pleno respaldo, lo que evidencia que es el movimiento feminista y su jornada reivindicativa, el 8-M, quien ha experimentado un claro declive en el apoyo social que concitaba antaño. Si en 2018 la huelga feminista despertó la simpatía de una muy amplia mayoría de los españoles, hoy, incluso la propia izquierda se muestra claramente dividida en sus reivindicaciones, canalizadas a través dos marchas: la de la Confluencia 8-M y la del Movimiento Feminista de Madrid.



Esta división en el seno del feminismo, entre el que ha abrazado la teoría queer y el de raigambre marxista, se decanta ligeramente hacia este último, que es el que se siente abandonado por las políticas del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos; el feminismo clásico o socialista. Y es que el 54% de los encuestados cree que «no deberían formar parte del feminismo las reivindicaciones de las personas transexuales». Sólo el 37% considera que las feministas deberían asimilarlas.