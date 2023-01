SEMANA Jorge Javier Vázquez, sobre Rocío Flores: «Sé de broncas que la niña le ha pegado al padre»

miércoles 18 de enero de 2023 , 19:29h

SEMANA trata el funeral de Constantino de Grecia pero escoge como noticia principal un paseo de doña Sofía –de negro riguroso– con la infanta Elena y algunos de sus nietos por al Acrópolis de Atenas. Abajo, la foto del rey Felipe VI ya en el funeral cogido de cada brazo por su madre y su esposa, la reina Letizia. La otra noticia de portada es el primer posado familiar de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote con sus tres hijos: “Nos gustaría hacer un reality en Ambiciones”.



Jorge Javier Vázquez, sobre Rocío Flores: «Sé de broncas que la niña le ha pegado al padre».-



La nueva situación familiar del clan Flores ha sido tema de debate en ‘Sálvame‘, donde los colaboradores han comentado cómo es la relación entre las dos mujeres más importantes en la vida de Antonio David Flores: Rocío Flores y Marta Riesco. Jorge Javier Vázquez ha participado en la charla y no ha dudado en asegurar que la que marca la batuta en la vida del malagueño es su hija: «El padre teme a la niña. Yo tengo datos. Yo sé de broncas que la niña le ha pegado al padre». Kiko Hernández apuntaba: «La temen todos». Y el catalán continuaba: «Eso lo sé a ciencia cierta. Y voy a ir un paso más allá, que creo que no lo he dicho».



Tras pronunciar estas palabras, Gema López le ha preguntado sorprendida: «Ese dato es brutal… ¿Que la niña le pega al padre?». El presentador ha aclarado de inmediato que no; solo hacía referencia a las broncas que la joven le ‘pega’ a su progenitor: «No, no, no… El ser intenta hacer una exclusiva utilizando a sus hijos. La hija no lo sabe. Se da cuenta y cuando se da cuenta y le pega una bronca al padre… que el padre llama a la revista y lo para».