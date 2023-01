¡HOLA! Javier Rigau, junto al hijo y nieto de Gina Lollobrigida, preside la capilla ardiente por la actriz

La biblia de las revistas del corazón se centra en el funeral de Constantino de Grecia pero dándole el protagonismo de su portada a su hermana mayor, doña Sofía, a quien vemos en primer plano. A su lado, una serie de fotografías que recogen los momento más señalados de esta triste reunión familiar.



El otro tema recoge el encuentro en Madrid entre Paloma Cuevas y el cantante mexicano Luis Miguel. La revista publica dos fotos en las que vemos a Paloma Cuevas muy sonriente saliendo del restaurante en el que cenó con El Sol de México. El cantante no aparece en las instantáneas, pero cuenta Hola que acababan de compartir velada con Luis Alfonso de Borbón y su esposa, Margarita Vargas, y el futbolista Raúl con su mujer, Mamen Sanz. Y ahí radica la importancia del reportaje: se trata de una "cena de parejas", un plan de seis, que va mucho más allá de unas compras en un centro comercial y que confirmaría que la relación es totalmente firme.



Javier Rigau, junto al hijo y nieto de Gina Lollobrigida, preside la capilla ardiente por la actriz.-



Ya está abierta la capilla ardiente de Gina Lollobrigida, que fallecía el pasado 16 de enero a los 95 años. El pueblo italiano podrá despedirse de la actriz en la Sala della Protomoteca del palacio del Campidoglio, sede del ayuntamiento en Roma, hasta el jueves 19 de enero, cuando tendrá lugar el funeral. El ataúd, de manera clara, reposa sobre un altar de terciopelo granate y permanece custodiado en sus esquinas por ramos de Anthurium en color blanco o rojo y sobre el féretro grandes ramos de rosas rojas. Con la apertura de la sala, el que fuera su marido Javier Rigau, junto a su hijo Andrea Milko Skofic y el nieto de la fallecida, Dimitri Skofic, se han sentado juntos.



Javer Rigau ya había hecho público el martes que había hablado con Gina unos días antes de su fallecimiento para despedirse, y que había estado alojado en un hotel a pocos metros de la clínica desde entonces. "Me quedaré con Milko (su hijo) y Dimitri (su nieto) para organizar el funeral, donde yo, como marido, estaré en primera fila", declaraba el empresario catalán, a pesar de que la polémica ha rodeado a la pareja desde que se conocen. La diferencia de edad de 34 años había sido un factor, pero su relación dio un giro drástico cuando la intérprete denunció a su marido en 2016 acusándole de querer estafarla para poder tener acceso a sus bienes.



En febrero de 2019 Gina Lollobrigida logró la nulidad matrimonial, a pesar de que los juzgados le dieron la razón a Javier Rigau, y la actriz calificó la relación como "el peor error de su vida". Sin embargo, el empresario catalán todavía tiene buenos recuerdos de la que fuera su esposa y no ha querido faltar en la despedida.