DIEZ MINUTOS Íker Casillas se deja ver cariñoso con una amiga en la noche de Madrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 08 de marzo de 2023 , 18:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Tras su divorcio con Sara Carbonero y su retirada del fútbol profesional, Íker Casillas está en una etapa dulce de su vida haciendo lo que le apetece... y dentro de ello está quedar con amigos y, sobre todo, buenas amigas. De hecho, el ex portero de la Selección española se dejó ver la pasada noche con una gran amistad desconocida agarrada de su brazo mientras salían de cenar de un restaurante de Madrid. Los dos compartieron conversación, risas y confidencias muy juntos, quizá también para protegerse de las bajas temperaturas a pesar de sus abrigos, y presumieron de una gran sintonía tras salir del local.



A pesar de que Íker se ha vuelto muy activo en redes sociales, sobre todo en Tik Tok, de esta cena con su amiga, por lo que sea, no quiso dejar constancia en ellas, y es que lo cierto es que está siendo bastante precavido: hace algunos meses fue relacionado con una mujer con la que posó en su Instagram, y muchos se preguntaron si era su novia. Sin querer entrar en detalles, lo negó todo, pero para evitar polémicas, ahora no ha querido repetir experiencia, aunque esta amiga también podría ser una conocida de trabajo: atención a su mochila de 'La Liga', y es que Íker ya no es jugador, pero continúa teniendo amistades en el mundillo.



Después de un pequeño paseo hasta el parking, los dos se despidieron con un gran abrazo y un beso... en la mejilla.



Ahora Íker dedica su tiempo libre (y también su dinero) a ser empresario e inversor en 'startups', también colaboraciones televisivas y recientemente sorprendió con su participación en la 'Kings League', fundada por Gerard Piqué y el influencer Ibai Llanos. En lo personal, hace unas semanas se le relacionó con Ana Quiles, anteriormente con la influencer Rocío Osorno, y hace unos meses -en septiembre de 2022- la revista 'Hola' le relacionó con la viuda del exportero del Barça Francesc Arnau, María José Camacho, con la que se mostró muy cariñoso entre besos y abrazos en un yate. Ninguna de esas relaciones ha sido confirmada por los protagonistas, y de momento parece que Íker sólo quiere pasárselo bien con amigos y amigas y nada más.