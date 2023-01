DIEZ MINUTOS Fani Carbajo confirma su reconciliación con Christofer: "Al pobre le tengo mareado"

miércoles 25 de enero de 2023 , 19:01h

La revista 'Diez Minutos' apuesta en su portada por un único tema, una entrevista en profundidad en exclusiva con Nacho Palau, el exmarido de Miguel Bosé, quien ya lleva cinco meses de tratamiento contra el cáncer. "Un díareventé y sentí que no iba a poder con esto", confiesa. Además, desvela que desde que se conoció la enfermedad que sufre ha hablado mucho con Miguel con quien le unen sus cuatro hijos: "Sé que estará ahí si algo me ocurre".



Fani Carbajo confirma su reconciliación con Christofer: "Al pobre le tengo mareado".-



Fani Carbajo y Christofer Guzmán han vivido ya su enésima ruptura. Quizá hasta ellos mismos han perdido la cuenta de las veces que han roto y han vuelto en los últimos años, pero esta última ruptura, que se produjo en octubre de 2022, ha sido muy necesaria para poder dar un paso hacia atrás, coger aire y retomar su matrimonio. Y ahora, ha sido la propia Fani la que ha confirmado, tras emitirse un vídeo en 'Fiesta' en el que se les podía ver besándose sutilmente en una discoteca, que han vuelto: "Cuando lo dejé con Christofer me di cuenta de que él es mi familia. Me ha demostrado que tiene amor conmigo, no quería tirar eso a la basura", confesaba por teléfono a Emma García y los colaboradores presentes, y añadía: "Mis amigas me han ayudado a valorar cosas que yo no veía en mi día a día".



Fani no las tenía todas consigo de que fueran a volver cuando le pidió a Christofer un tiempo para estar sola, y es que los problemas laborales, la monotonía en la pareja y el hecho de tener que dejar a un lado su tratamiento de fertilidad y sus planes de ser madre le habían provocado un bajón que casi le cuesta entrar en una depresión. Todo ello les hizo mella y hundió su relación. Afortunadamente, la ex superviviente ha conseguido reponerse de todo eso con el apoyo de sus amigas y de Christofer, al que, a pesar de la separación, no ha dejado de ver: "Espero que sea la definitiva, porque al pobre le tengo mareado", ha reconocido.



Esta separación, aunque como decimos ha sido la enésima, era la más llamativa, porque era la primera tras haberse casado, y por ese motivo ha sido también, quizá, la más dura: "Antes de casarnos no le dije que tuviera que cambiar como tal, pero sí le dije que tenía que estar en las buenas y también en las malas... y eso es algo que no...", decía Fani hace unos meses en su canal de mtmad. "Cuando me casé, me veía haciéndome viejita con él, y él también. No planeamos esto. No nos casamos para separarnos a los cuatro meses", añadía.



A pesar de todo, Fani no se cerraba a una reconciliación, que, por fin, ha ocurrido, pero sí necesitaba dar un paso atrás para coger impulso, aunque tampoco dejaban de verse con asiduidad: "Nos tenemos que seguir viendo por el local, por mi hijo... no quiero dejar de hablarle porque igual ahí sí que se enfrían las cosas y no hay vuelta atrás, pero sí se me hace raro estar con él por trabajo y luego subir a casa y estar sola mientras él se va a casa de su madre", confesaba.