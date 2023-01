SEMANA Ivonne Reyes y Pepe Navarro: nuevo cara a cara en los tribunales

miércoles 25 de enero de 2023

Semana se lleva la exclusiva de este miércoles con la adquisición (dicen que por un precio astronómico) de las fotos que confirman que Luis Miguel y Paloma Cuevas hacen vida de novios. A la cena de parejas a la que acudieron hace unos días y que documentó Hola, se suma ahora un viaje a Bilbao en el que disfrutaron de una cita gastronómica.



Han pasado cinco meses desde que Es La Mañana de Federico desvelase en exclusiva que Paloma Cuevas y Luis Miguel habían pasado varios días juntos y revueltos en una mansión de La Zagaleta, el lujoso complejo inmobiliario ubicado en Málaga en el que la discreción está asegurada. Desde entonces, la pareja ha ido mostrando gota a gota su unión.



Este miércoles, Semana publica, además de la portada, 19 fotografías en la que el cantante y la cordobesa aparecen en actitud cariñosa. No hay besos, una vez más, pero sí un te paso la mano por la cintura o un te cuento un secreto al oído...



Además, la revista destaca en su portada con dos imágenes de menor tamaño la preocupación que hay entre los allegados de María Teresa Campos porque la presentadora de televisión se niega a recibir visitas; y a Bárbara Rey, quien ha hablado por primera vez del romance que mantuvo con el rey Juan Carlos.



El 2 de junio de 2022, Ivonne Reyes interpuso una demanda contra Pepe Navarro por un supuesto delito de amenazas y acoso. Y lo ha perdido. El pasado 18 de enero, la justicia falló a favor del cordobés. La Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid mediante la que se le consideraba inocente del supuesto delito leve denunciado por la presentadora. Y aunque él ha asestado un nuevo golpe judicial a Ivonne Reyes, lo cierto es que la guerra entre ellos no ha terminado. El próximo 14 de febrero, ambos volverán a ver las caras en los tribunales. El motivo por el que tendrán que verse de nuevo son unas declaraciones que el presentador realizó a una agencia de noticias y que la vedette considera «injuriosas» y atentan contra su «derecho al honor».



Ante su victoria judicial, Pepe Navarro se muestra satisfecho. «Todo esto que está haciendo responde a una persecución y acoso permanente que lleva ocurriendo desde hace catorce años. Parece obedecer más a una obsesión que a un comportamiento racional», explica al diario ’20Minutos’.



La venezolana, por su parte, aseguró en su momento que estaba siendo perseguida por el presentador y que se sentía desprotegida, acusando así a Navarro de haber urdido una estrategia para poner su vida en peligro.



La venezolana lleva tiempo viendo como algunas de sus pretensiones legales no se cumplen como a ella le gustaría. Cansada de sus constantes enfrentamientos con Navarro, lo ha acusado de un supuesto delito de amenazas y acoso. Pero el juez del juzgado de Violencia de Género de Madrid falló a favor de Pepe Navarro y le absolvió de los delitos que su expareja le adjudicaba. El magistrado encontró “ridícula y desproporcionada”. Pero esto no ha puesto fin al cruce de reproches y de acciones legales entre ellos. El enfrentamiento continúa inamovible.



Recientemente, Ivonne Reyes aseguró a los medios de comunicación que deseaba convertirse en un ejemplo a seguir para las mujeres que se puedan encontrarse en su misma situación y han sentido miedo a dar el paso a denunciar. “He tardado, pero ya sé el camino. Que no permitan insultos, vejaciones… se puede parar. Aunque estemos de cara al público, no todo se puede admitir ni permitir porque trabajes en televisión. Insultos, amenazas, injurias… hay que denunciarlas”, decía en junio de 2022. En su caso, no ha logrado demostrar que fuese víctima de supuestas amenazas y presunto acoso por parte de Pepe Navarro.