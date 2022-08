¡HOLA! El último revés para Malú en su gira que ha suscitado gran polémica

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 10 de agosto de 2022 , 18:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En la biblia de las revistas del corazón, festival de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que celebran sus 20 años de casados y la llegada de su tercer hijo con un gran reportaje de los que sabe elaborar tan bien la revista. "No podíamos haber tenido mejor regalo para estos veinte años que el bebé", dicen en portada, felices y vestidos de blanco inmaculado en el jardín. La pareja presume orgullosa de haber superado todo tipo de obstáculos y vivir, por fin, felices y en tranquilidad. "Cuando uno está bien, el tiempo pasa así de rápido", dice el torero. Asegura también, en relación a cuestiones relacionadas con la privacidad de sus hijos, que tiene abiertos "cuatro" procedimientos judiciales y que "hay que interponer alguno más". Se muestra seguro de ganar, porque lo ha hecho en los cinco juicios que ha tenido hasta ahora.



El último revés para Malú en su gira que ha suscitado gran polémica.-



Dentro de la gira de conciertos que Malú tenía programada por toda España, su aparición en el SOM Festival de Castellón este viernes 12 de agosto era una de las más esperadas. Sin embargo, el propio festival ha cancelado el concierto para sorpresa de todos, empezando por la propia cantante, que sufre un nuevo revés dentro de una gira que arrancaba poco después de su 40 cumpleaños.



"Mi gente, me da muchísima rabia todo esto. ¡Espero de corazón que podamos retomar pronto, que tengo muchas ganas de veros!", explicaba la cantante. A la tristeza de no poder encontrarse con su público se suma el hecho de que, para los asistentes al festival, queda en su recuerdo la ausencia de Malú. Pero ¿qué ha llevado al SOM Festival a cancelar su concierto?



Cronología de la cancelación



El pasado lunes, SOM Festival emitía un comunicado explicando que el concierto se cancelaba "al no poder garantizar la viabilidad en óptimas condiciones para el público". Añadían además que habían realizado "todas las acciones posibles" para evitarlo, pero que no había podido ser. A partir de ese momento, se procedió a la devolución del precio de las entradas sin que mediara trámite alguno. Proactiv Entertainment, la empresa responsable de la gira de Malú, se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho de forma contundente.



En el comunicado de Proactiv, explican que se trata de una decisión unilateral ya que no han sido oficialmente informados del supuesto problema y que han puesto el caso en manos de su equipo legal para estudiar las medidas pertinentes. Por su parte, los fans están quejándose amargamente y algunos de ellos tienen sus entradas compradas desde hace varios meses, por lo que no entienden que se haya suspendido el concierto. La más perjudicada es la propia Malú y no esta la primera sorpresa desagradable que se produce en su tour, que se está convirtiendo sin duda en uno de los más atropellados de la cantante. Los cuatro conciertos que se habían programado para junio (Córdoba, Tarragona, Gran Canaria y Tenerife) tuvieron que ser aplazados a octubre.



Mientras, el SOM Festival mantiene el resto de sus conciertos: el jueves 11 de agosto Zoo será el grupo cabeza de cartel y el sábado 13 será Leiva quien suba al escenario. No hay desde la página oficial ningún otro concierto programado para el viernes 12. Por su parte, Malú continuará con el resto de la gira Mil batallas, la primera desde su maternidad el pasado junio de 2020, que la lleva el 17 de agosto al Concert Music Festival de Sancti Petri. Sus siguientes paradas son Alicante, Almería y Las Mesas (Cuenca), para continuar en septiembre por Mérida, Bilbao, A Coruña, Málaga y Barcelona.