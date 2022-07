SEMANA Antonio David Flores y Marta Riesco se comen a besos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 06 de julio de 2022 , 20:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

SEMANA huele a verano sobre todo por el posado que trae en portada, el de Olga Moreno más morena que nunca. La ex de Antonio David Flores (47) disfruta de su primer verano soltera mientras él se come los morros bajo el mar con Marta Riesco.



SEMANA ha optado por mostrar en su portada una imagen de Olga Moreno luciendo tipazo en las playas de Véjer de la Frontera. La sevillana se ha dado un chapuzón en la playa de El Palmar vistiendo un bikini naranja que le sienta estupendamente. Dice la revista que está disfrutando de su primer verano de soltera y que está preparada para pasar página.



Pasamos la página y el que está disfrutando del verano es su ex, Antonio David, que una vez más se marca una exclusiva que intenta no parecerlo. Vemos al exguardia civil retozando en la playa con Marta Riesco. En el reportaje vemos risas, abrazos, mordiscos, confidencias, saltos acuáticos tipo Dirty Dancing e incluso un tú me das cremita en una secuencia fotográfica realizada en la costa de Granada, en la que pasaron una jornada playera de lo más divertida.



Aunque las comparaciones son odiosas, hay que decir que Marta Riesco pierde puntos en bikini respecto a la imagen que proyecta Olga.



Antonio David Flores y Marta Riesco se comen a besos.-



Antonio David Flores y Marta Riesco están pletóricos y eso es innegable. Son la viva estampa del amor y, aunque ya no esconden lo que sienten, jamás les habíamos visto como desde este miércoles te muestra en exclusiva SEMANA. En nuestro último número, que podrás comprar si corres a tu kiosco o en versión digital AQUÍ, podrás ver por primera vez a la periodista comiéndose a besos al malagueño. ¿Dónde? Pues en la playa. La pareja ha iniciado ya sus vacaciones y se ha trasladado a la costa granadina, donde han dado rienda suelta a su pasión. Besos, bromas y caricias…son solo algunos de los detalles que puedes encontrar en SEMANA.



En las imágenes nunca vistas de la pareja queda claro que Antonio David Flores y Marta Riesco están en su mejor momento y que ya no tienen miedo alguno a ser vistos. Sus imágenes más románticas nos ayudan a saber cómo es su relación cuando creen que no hay cámaras que les capten, fotografías que darán mucho que hablar a partir de ahora. Es su versión más relajada y la cual demuestra cómo se comportan ya en cualquier sitio, dando igual las personas que estuvieran a su alrededor. Tienen muchos planes de futuro en común, a pesar de la sonada ruptura que protagonizaron a principios de abril, y no dudan en compartir confidencias al oído. Para ellos sus rencillas son pasado y solo piensan en lo bonito que están viviendo



Y tan relajados están que incluso muestran facetas desconocidas. Marta Riesco ha grabado cómo su novio se ha subido sobre un escenario, donde se ha convertido en el guitarrista de una cantante de flamenco durante unos instantes. Antonio David Flores se maneja como pez en el agua con este instrumento musical, faceta que se descubre décadas después de que el colaborador de televisión llegara a los medios de comunicación. A él le sirve para desconectar y recargar pilas, siendo estos días de asueto una medicina difícil de olvidar para ambos.