LECTURAS Tamara Falcó desvela la fecha de su boda con Íñigo Onieva y vuelve a levantar las sospechas: ¿estaba todo planeado?

miércoles 25 de enero de 2023 , 19:06h

LECTURAS publica en su portada una exclusiva de la periodista Pilar Eyre en la que desvela que la familia del rey Felipe VI desafía a la reina Letizia.



El reportaje informa de que la infanta Elena y la infanta Cristina se sienten agraviadas por los reyes porque no se han sentido apoyadas por su hermano cuando han tenido problemas familiares recientes. Según cuenta la periodista especializada en la Familia Real, las dos hermanas del rey se han amotinado y han creado un frente común en complicidad con los reyes eméritos desplazados de la primera línea. La comunicación es tan escasa que Felipe y Letizia se han llegado a enterar de cambios muy importantes en la vida de su familia por la prensa.



Y, también, en exclusiva, la revista descubre el chalet de 1,5 millones de euros en el que vive Sonsoles Ónega, en una de las urbanizaciones más lujosas.



Ya no hay duda alguna de que Tamara Falcó (41 años) nunca dejó de estar enamorada de Iñigo Onieva (33 años), y que, si bien primero le pudo el enfado y la decepción por la infidelidad de su prometido, esos sentimientos nunca llegaron a ser tan fuertes como para cancelar la reserva para el día de su boda.



Ellos habían elegido el 17 de junio y LOC confirma que jamás se desbloqueo la fecha. La hija de Isabel Preysler sigue adelante con sus planes de boda y lo hará en el mismo sitio y en la misma fecha que tenía pensada desde el primer momento. ¿No resulta raro que Tamara no decidiese cancelar la boda tras la infidelidad pública de Íñigo Onieva?



El vídeo viral, el momento ‘engagement’ y el nanosegundo en el metaverso quedan solo como un mal recuerdo, un bache en el camino de la ahora feliz pareja. Después de un viaje al Polo Norte para escapar de ruido mediático y otro a Praga para disfrutar de su segunda oportunidad, Iñigo y Tamara están más unidos que nunca. La pareja ha vuelto con fuerza y tiene ya fijada su nueva fecha de boda. Bueno, no es 'nueva' precisamente. Tamara e Íñigo se darán el 'sí, quiero' en El Rincón y lo harán el 17 de junio, el día que tenían planeado desde el primer momento. Así lo ha confirmado la propia Tamara a la revista 'Hola'.



Es, como mínimo, llamativo que en ningún momento se hayan variado los planes de Tamara e Íñigo. La pareja ya pensaba casarse el 17 de junio cuando su amor era a prueba de bomba. Como adelantaba 'La Otra Crónica', ninguno de los dos desbloqueó la fecha en El Rincón. Si bien, no tendrían problema para casarse en el lugar elegido, pues la marquesa de Griñón tiene mano suficiente, sí es extraño que nadie optase a esa fecha durante los meses que estuvieron separados.



¿Tenía Tamara Falcó la esperanza de recuperar su relación con Íñigo Onieva y por eso nunca 'canceló' su reserva? Sea como fuera, la pareja sigue con sus planes como si nada hubiese pasado.