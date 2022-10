¡HOLA! "La isla de la tentaciones 5" se revoluciona

jueves 13 de octubre de 2022

La biblia de las revistas del corazon reparte su portada entre Ana Rosa Quintana, de quien recoge confesiones íntimas relacionadas con el cáncer, y tres señalados participantes en los premios Talento Fashion 2022: Eugenia Silva y Victoria Federica, que rodean a Oriol Elcacho. Íñigo Onieva reaparecer para suplicarle a Tamara Falcó que le perdone: “Lo haré las veces que haga falta” y también en el faldón, Julio José Iglesias presenta a su nueva novia, la modelo brasileña Vivi Di Domenico.



"La isla de la tentaciones 5" se revoluciona.-



Tras el beso de Laura con Adrián después de ver las imágenes de Mario y Valeria en el jacuzzi (donde solo se bañaban juntos), el programa va a traer consigo algo que lo va a cambiar todo: la llegada de Cristian, a quien los espectadores han podido poner cara en el debate del formato. El soltero, que es alguien nuevo para todos en el reality de Mediaset, aparecerá por sorpresa en la hoguera de las chicas y marcará un antes y un después en la edición y en todas las parejas. "Vengo para quedarme", ha dicho el tentador a Sandra Barneda, a quien ha revelado que ha tenido alguna conexión con alguna de las concursantes de la edición, aunque no ha especificado con quién, y que tiene un "asunto pendiente que resolver".



Mientras Mario y Valeria continúan a pasos agigantados con su nueva relación, aunque el concursante ha asegurado que si da un paso más se va a acabar arrepintiendo, Laura ha hecho una de las mayores confesiones de toda la edición: que le fue infiel a su novio con Álvaro Boix, el que fuera pareja de Rosario Matew y exparticipante de la cuarta edición de La isla de las tentaciones, antes de entrar al concurso. "Estuve contigo. No quiero decir que no pasase nada", ha comenzado diciendo la concursante, que se ha visto sorprendida cuando la presentadora le ha recordado las palabras que dijo al entrar al concurso. "Me comentaste que en este tiempo era el mejor momento con tu chico", le ha dicho Sandrs Barneda.



"Era nuestro mejor momento, pero los problemas y discusiones no han dejado de estar. Él sabe que estuve con Álvaro. Sabe que estuvo en casa. Él no quiso preguntarme nada, no sé si lo imagina, y yo tampoco le conté nada", ha continuado diciendo Laura sobre su encuentro con el nuevo tentador. Pero no solo eso, la participante ha afirmado que la relación con su novio está llena de idas y venidas. "He cometido muchos errores y uno de ellos es Álvaro. Coincidimos en una fiesta en Alicante, tuvimos un lío de una noche. Yo estaba con mi chico, pero habíamos tenido una discusión fuerte", ha añadido Casabela, reconociendo así su infidelidad.