LECTURAS Carmen Alcayde anuncia en 'Sálvame' que se separa de su marido tras 30 años juntos y tres hijos en común

Carmen Alcayde anuncia en 'Sálvame' que se separa de su marido tras 30 años juntos y tres hijos en común

jueves 13 de octubre de 2022 , 18:33h

Carmen Alcayde se ha sentado con Jorge Javier Vázquez y le ha contado que se ha separado de su marido tras 30 años de relación. La pareja, que llevaba 19 años casada, ha tomado la decisión de poner punto y final a su matrimonio después de tres hijos en común. La colaboradora, visiblemente nerviosa y emocionada, ha hablado sobre cómo ha llegado el momento de tomar esta decisión. “Ha sido una decisión meditada, difícil, pero acertada”, ha comentado sobre este momento complicado. Algo a lo que ha sumado que "no ha habido deslealtad".



Carmen Alcayde ha asegurado que su estado de ánimo actual es “jodido”. Pero cree que han hecho bien porque están en un punto en el que necesitaban ver si por ahora son más felices separados que juntos.



De hecho, ha contado que “lo hemos hecho por nuestros hijos, para que vean a sus padres bien. Cuando no hay una armonía en casa, lo mejor para ellos es que vean que se puede ser feliz aunque sea separados. No nos sobrábamos, pero no nos complementábamos”.



La colaboradora ha aclarado que ahora mismo su expareja y ella se llevan bien y hacen planes junto a sus hijos. Como pareja, ha comentado que "he vivido una vida con él... Hemos disfrutado, hemos viajado... Si no hubiera sido así, no hubiera aguantado 30 años". Pero lo que tiene claro es que este disfrute ya hacía meses había terminado.