LECTURAS Notición para Sandra Barneda: Apple adaptará una de sus novelas con Eva Longoria y Carmen Maura como protagonistas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 10 de agosto de 2022 , 18:02h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lecturas nos seduce con Terelu Campos en traje de baño. La hija de María Teresa Campos ocupa la portada arremetiendo contra su ex, Pipi Estrada, con quien mantiene una larga enemistad que ahora mismo se tensa todavía más tras la incorporación de él a Sálvame. "No le voy a perdonar la deuda", dice sobre Pipi. Dice también que le "preocupa que haya terminado ‘Viva la vida’ porque era el único trabajo fijo de Alejandra".



Notición para Sandra Barneda: Apple adaptará una de sus novelas con Eva Longoria y Carmen Maura como protagonistas.-



Después de colgarle el título de ‘bestseller’ a algunas de sus novelas, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' y finalista del premio Planeta en 2020 (por 'Un océano para llegar a ti') transformará una de sus historias, ‘La tierra de las mujeres’, en una ficción (esperemos) de éxito; tiene todos los ingredientes para serlo. Apple TV+ será quien lo adapte, y contará con dos nombres más que conocidos para que la protagonicen: Carmen Maura y Eva Longoria.



El nuevo proyecto de AppleTV+ será una combinación de drama y comedia que estará producida por Bambú Producciones. La empresa española es reconocida internacionalmente por haber creado ficciones como 'Las chicas del cable', ‘Fariña’ o ‘En el corredor de la muerte’. Ya han trabajado con Apple, para quienes desarrollaron ‘Now and Then’ (2022), protagonizada, entre otros, por Maribel Verdú.



La adaptación de ‘La tierra de las mujeres’, traducido como 'Land of women', estará escrita por Ramón Campos y Gema R. Neira. Relatará la historia de una neoyorkina, interpretada por Eva Longoria, que huye de la ciudad de los sueños junto a su madre “anciana”, a quien dará vida Carmen Maura, y su hija universitaria. Esta abrupta salida está propiciada por la revelación de los turbios negocios que hacía su marido, quien se encuentra desaparecido. El destino elegido por estas tres mujeres para tratar de pasar desapercibidas y esconder los secretos familiares es un pueblo español. Se rodará en inglés y en español, adaptándose al contexto en el que se encuentren los personajes.