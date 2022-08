SEMANA Del topless al desnudo integral: Belén Rodríguez incendia las redes

miércoles 03 de agosto de 2022

La revista Semana dedica su portada a la princesa Leonor y la infanta Sofía. La publicación destaca el importante papel que están tomando sus apariciones públicas del último año, que cada vez son mas habituales y que nos permiten ver cómo se van convirtiendo en mujeres. "Son auténticas estrellas y acaparan todas las miradas", escriben. Destacan su aparición al inicio de sus vacaciones en Marbella, donde han realizado su tradicional posado.



Del topless al desnudo integral: Belén Rodríguez incendia las redes.-



Belén Rodríguez está estupenda. Prueba de ello son las fotos que la colaboradora de Telecinco ha compartido, en las que muestra sus curvas y su pecho, mostrando así el resultado de su reciente operación de pecho. La periodista está tan satisfecha con sus nuevas prótesis que no ha dudado en enseñarlas a todo el mundo en tres fotografías que han subido la temperatura de Instagram.



En la primera de sus fotos posa con un sugerente y sutil posado en el borde de una piscina y escribe: «Siempre hay un cristal que te impide caer». La foto llama la atención no tanto por el hecho de que lleva su pecho al descubierto, sino que con ella desafía a la estricta censura de Instagram.



La segunda de sus instantáneas, más explícita, tiene como escenario el Islote de Lobos, una pequeña isla del archipiélago de las Canarias, en el océano Atlántico. Este paraíso natural, donde disfruta de sus vacaciones de verano, está situado al noreste de la isla de Fuerteventura, en el estrecho de la Bocaina. Desde esta espectacular pedanía del municipio de La Oliva, en la provincia de Las Palmas, escribe: “La cura para todo siempre es el agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar”.



Pero es en la tercera de sus fotos cuando Belén Rodríguez saca a relucir todo su poderío. Una vez más, se muestra al natural ante la cámara, pero en esta ocasión no lleva nada de ropa mientras se sumerge a orillas de la playa. «Con esta foto doy por finalizada mi temporada de topless 2022″, dice. La colaboradora y amiga íntima de María Teresa Campos ha dicho en más de una ocasión tener «los pechos más bonitos de toda España». Pues si alguien tenía alguna duda sobre la certeza de sus palabras, ahora ha dado la prueba irrefutable de su poderío físico. Con este post confirma, como poco, que a osada no le gana nadie.



Las reacciones a sus incendiarias fotos no se han hecho esperar y muchos amigos y admiradores han aplaudido sus publicaciones con comentarios como «madre mía», «brutal» o «impresionante». «¿Amigaaaaaaa dientes, dientes! ¡¡¡¡¡¡Maravillosa!!!!!», apunta el Maestro Joao. Por su parte, Máximo Huerta comparte una ristra de emoticonos de ojos de asombro para dejar constancia de su asombro. El escritor y periodista, acostumbrado a manejar con especial prodigio las palabras, ha optado por las imágenes para dar su opinión sobre las impactantes fotos de su compañera.