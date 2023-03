¡HOLA! Joana Sanz anuncia su separación de Dani Alves

miércoles 15 de marzo de 2023 , 19:03h

Después de las semanas tan complicadas que ha vivivo, Joana Sanz ha decidido dar un paso al frente y ser ella la que, de una vez por todas, aclare su situación personal. La modelo tinerfeña ha querido escribir una carta "de mi puño y letra" para anunciar su separación del futbolista Dani Alves, que sigue en prisión provisional sin fianza tras haber sido acusado de agresión sexual a una joven la noche del 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona.



"Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de "por qué" sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos.



Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida".



Durante estas últimas semanas se ha hablado mucho de la postura que adoptaría Joana tras lo sucedido con su marido. Pese a todo, la top canaria fue a visitarle al centro penitenciario de Brians 2 de Barcelona el pasado 6 de febrero. "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida", dijo con gesto serio. Pero ha llegado la hora de tomar una decisión y ha roto definitivamente su relación con el jugador. Joana y Dani se casaron en secreto abril de 2016 en una ceremonia íntima que tuvo lugar en París.



La modelo siempre había confesado su deseo de hacer algo más grande y un año más tarde volvieron a prometerse amor eterno en un romántico enlace del que compartieron fotos muy bonitas. "Mira cómo me tienes... borracho de amor. No hay nadie como tú. Abrázame... jamás de voy a soltar, y bésame, que quiero contigo volar. Donde sea, como sea y lo que sea, pero contigo", publicó el deportista brasileño para celebrar su aniversario de boda.