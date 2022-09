DIEZ MINUTOS Belén Esteban y Terelu Campos aclaran su enfado

miércoles 21 de septiembre de 2022

En portada, Ana Obregón muy afectada con la muerte de su padre tras perder a su hijo y su madre en los últimos años. "Ahora no sé cómo lo voy a hacer", dice en declaraciones.



En otro orden de cosas... Entrevista a Marta Riesco que desvela el consejo que le dio Ana Rosa Quintana cuando vivió toda la polémica con Antonio David Flores: "Ana Rosa me dijo: Ponte el paraguas y que caiga. Ya dejará de llover".



También la actualidad de Anabel Pantoja y Omar Sánchez: ella en Nueva York con Yulen y él en 'Presadilla en el paraíso' con Marina.



Belén Esteban y Terelu Campos aclaran su enfado.-



Belén Esteban no ha escondido estos días, en los que se acaba de reincorporar a 'Sálvame' con muletas tras su rotura de tibia y peroné en abril, su enfado con su amiga Terelu Campos. Las dos tienen una amistad de hace años que rebasa las líneas del trabajo: siempre han estado la una para la otra en los momentos más importantes, pero ese cariño se veía resquebrajado estos días después de que Terelu no invitara a Belén a la celebración de su cumpleaños, motivo por el cual Belén confesaba estar enfadada con su amiga.



Belén, sin querer entrar en detalles, daba por zanjada esa 'pelea' con Terelu al comunicar en directo que había hablado con ella: "Terelu me ha mandado un whatsapp muy bonito y me ha dado una explicación, porque ella pensaba una cosa. Ya está", aclaraba. Al día siguiente, sin embargo, cuando las dos coincidían en plató y se veían las caras, por fin, tras este encontronazo, era Terelu la que quería dar las explicaciones pertinentes para zanjar el tema.



"Me ha molestado porque yo no soy su compañera, yo a ella la considero mi amiga [...]. Echo de menos que al menos me lo dijera", confesó Belén, pero Terelu quería poner paz: "Yo en ese momento le escribo pero por la noche hablo con ella. Le dije 'Belén, cariño, pensé que no estabas en Madrid'", se ha excusado. "No hay nada mejor en la vida que decir lo que uno siente y más con alguien con quien tiene la confianza de decirlo. Yo no me enfadé en absoluto, y no me llamó la atención que lo hiciera en televisión, (pero) me preocupé porque no era mi intención", apuntaba la Campos.



Con este tema, Belén Esteban ponía la guinda al pastel a unos primeros días de vuelta muy movidos, y es que la alegría por volver le duraba sólo unas horas: este miércoles, Belén se enfrentaba a sus jefes con un tremendo enfado cuando le hacían una broma que no le cayó demasiado en gracia a la colaboradora...