García Gascón y María Porcel visitan los campamentos saharauis para “coordinar ayuda” y exigir a la Junta de Page que “se posicione con su lucha”

lunes 12 de diciembre de 2022 , 12:25h

Podemos CLM ha realizado un viaje oficial a los campamentos de refugiados saharauis y ha mantenido reuniones institucionales con los Ministerios de Sanidad, Educación, Cultura y Cooperación de la República Saharaui, además de organizaciones civiles como la Medialuna Roja y la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. José Luis García Gascón, candidato de Podemos CLM a la presidencia de la Junta y coordinador autonómico de la formación, y María Porcel, número 2 de Podemos CLM por Albacete a las Cortes regionales, han exigido a la Junta que “se posicione con su lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui”. Asimismo, también han criticado “el papel se Bono al dictado de Marruecos” y han pedido a Page que “abandone el silencio y apoye la autodeterminación del pueblo saharaui”



Gascón ha defendido desde el Sáhara “una solución duradera, que pasa por la libre determinación del pueblo saharaui y la no perpetuación del conflicto”, teniendo en cuenta "la deuda histórica de España con el pueblo saharaui". El candidato de Podemos CLM a la Junta ha exigido a Marruecos al “cumplimiento del derecho internacional” y ha defendido “la necesidad de respetar escrupulosamente los derechos humanos”, algo que, según ha abundado, “por desgracia no está sucediendo en estos momentos”. Por su parte, Porcel ha dicho que “debemos escuchar al pueblo saharaui y hacer cumplir su voluntad democrática, violentada por Marruecos, que insiste una y otra vez en incumplir las resoluciones internacionales que desautorizan y no reconocen su ocupación militar”.



José Luis García Gascón considera un “error” el cambio de postura sobre el Sáhara de Pedro Sánchez, ya que “la única vía correcta es el respeto a las resoluciones de la ONU y la efectiva descolonización”. En este sentido, ha defendido que “hay que potenciar el diálogo para la paz y la resolución del conflicto, respetar el alto al fuego y recordar la responsabilidad histórica que ha tenido y tiene España, que no puede mirar hacia otro lado, ni volver a darle la espalda al pueblo saharaui, permitiendo la vulneración de sus derechos y la expoliación de sus recursos”. “Desde Podemos CLM hemos establecido puentes y abierto las relaciones con las instituciones y las organizaciones sociales saharauis, trasladándoles el respaldo del pueblo castellanomanchego”, ha valorado Gascón.



La formación morada ha recordado que España abandonó el Sáhara Occidental el 26 de febrero de 1976, sin cumplir previamente con sus obligaciones como potencia colonizadora. Este 14 de diciembre, precisamente, se cumplen 62 años de la resolución 1514 de la ONU, que establece que “a fin de que los pueblos dependientes puedan ejercer pacíficamente y libremente su derecho a la independencia completa deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional”. Dicha resolución también recoge que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.