Los agricultores de Castilla-La Mancha mantienen las movilizaciones y exigen a Page un plan de choque

viernes 01 de marzo de 2024 , 20:08h

Los agricultores de Castilla-La Mancha han decidido mantener las protestas por la situación actual del campo y han exigido a Page un plan de choque con medidas "concretas" que se definirán en unas mesas de trabajo o comité de seguimiento que abrirán la próxima semana.



Así lo han indicado los representantes de organizaciones agrarias y de Cooperativas Agroalimentarias de la región en una rueda de prensa, tras reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida en Toledo, sede del Ejecutivo autonómico.



De esta manara, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha señalado, en primer lugar, y para "despejar cualquier tipo de dudas", que las movilizaciones del sector agrario continúan y ha considerado que de la reunión con García-Page no se lleva "ningún compromiso efectivo".



No obstante, ha apuntado que lo único que ha quedado "más claro" en dicho encuentro es la creación de una mesa específica entre las organizaciones agrarias y las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Desarrollo Sostenible como órgano de interlocución para abordar todas las cuestiones que afectan de manera directa a la gestión del Gobierno regional.



Con todo, Fresneda ha valorado que esta reunión "está bien", pero ha reclamado para el campo un plan de choque, sobre todo, para dar respuesta a la falta de liquidez de las explotaciones y agilizar el pago de las ayudas, así como abordar la gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o los problemas de la agricultura ecológica.



Además, el líder regional de Asaja ha avanzado que solicitarán entrevistas también con los partidos del arco parlamentario en la comunidad autónoma y llevarán a cabo una concentración de tractores en Toledo este mismo mes de marzo.



A la espera de decisiones

En la misma línea, el secretario regional de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Ángel Estanislao Galve, ha incidido en que las movilizaciones continuarán porque el campo tiene un problema "tremendo" y están a la espera de decisiones del Ministerio y de Europa.



A nivel de Castilla-La Mancha, Galve ha valorado las mesas de negociación y trabajo planteadas, pero ha urgido a que las soluciones lleguen "cuanto antes" a los agricultores y ganaderos.



También el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha puesto el acento en que las protestas tienen que continuar porque necesitan el compromiso, de forma "clara e inmediata", de que se van a dar respuestas y soluciones a las reivindicaciones del campo.



Asimismo, Morcillo ha puesto el foco en asuntos de interés hídrico y ha solicitado que se ponga en marcha el Plan Especial del Alto Guadiana, que sea "ambicioso" y que deje de ser un "compromiso incumplido", al tiempo que ha precisado que "visto el presupuesto para lo de Doñana, aquí no podemos esperar mucho menos".