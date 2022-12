Podemos responde a Page que “el discurso de su gobierno sobre el Tajo no se corresponde con la realidad de su gestión” y “no lo saben defender”

martes 13 de diciembre de 2022 , 20:20h

Podemos CLM ha respondido a las declaraciones de Blanca Fernández en las que valora que “no se puede construir una realidad paralela”, en relación al informe que ha realizado la Generalitat Valenciana. A juicio del candidato a la presidencia de la Junta y coordinador regional de la formación morada, José Luis García Gascón, “con esas palabras de Fernández, el gobierno de Page aplica aquello de ‘consejos vendo, que para mí no tengo, porque están haciendo exactamente lo mismo que critican y no está bien que confundan a la ciudadanía manchega sobre la gestión del Tajo, cuando no lo saben defender”. En este sentido, “el discurso de su gobierno sobre el Tajo no se corresponde con la realidad de su gestión”.



Para Gascón es “contradictorio” que “hagan declaraciones en un sentido, cuando han votado a favor de condicionar los caudales ecológicos, han puesto en marcha un nuevo trasvase y no actúan frente a la sobreexplotación del río”. El candidato a la presidencia ha insistido en “el cambio de criterio del ejecutivo castellanomanchego en el sentido de su voto, con respecto al que habían anunciado, al borrador del Consejo Nacional del Agua a pesar de que se mantiene la disposición adicional novena, en la que precisamente quedan condicionados los caudales ecológicos”.



a formación ha remarcado que “Podemos CLM está en la defensa de los intereses de la región, del río Tajo, de nuestra tierra y con la sociedad civil que lo defiende, a diferencia de Page, que pone en marcha trasvases de forma encubierta, o del PP de Paco Núñez que va en contra de los intereses de toda Castilla-La Mancha para hacer méritos dentro de su partido a nivel nacional”.



El gobierno de Page “debe pronunciarse sobre la polémica disposición”



Gascón ha invitado a Emiliano García-Page y a Blanca Fernández a que “expliquen el porqué de su voto a favor del borrador del Tajo que se convertirá en decreto sin que se haya eliminado la polémica disposición adicional novena, que condiciona los caudales ecológicos”. En la referida disposición del documento se establece que “si con las medidas aplicadas se cumplen los objetivos ambientales fijados para esas masas de agua, en cuyo caso no será necesario aplicar los escalones previstos en el plan hidrológico a partir del 1 de enero de 2026 para los caudales mínimos en vigor desde la aprobación del plan”. Por todo ello, José Luis García Gascón sostiene que el gobierno de Page “debe pronunciarse sobre la polémica disposición”.



Podemos CLM ha reiterado su “total apoyo” al trabajo que desarrollan la Red Ciudadana del Tajo, las personas que trabajan en la investigación académica por el Tajo de la región y Ecologistas en Acción, por ser “las que están haciendo una defensa real del Tajo y las que trabajan cada día para garantizar su sostenibilidad, mientras los gobiernos y partidos en Castilla-La Mancha en unos casos no saben defender el río y en otros no pueden o no quieren”.