Gascón le pide a Page que “en lugar de atacar a Podemos se centre en dar respuesta a los muchos problemas sociales de Castilla-La Mancha”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 22 de noviembre de 2022 , 14:17h

Podemos CLM y su coordinador autonómico, José Luis García Gascón, han valorado que el presidente de la región, Emiliano García-Page “demuestra nuevamente su error al atacar a la izquierda y al seguir buscando el acercamiento y el parecido al PP sin ningún pudor”.



En este sentido, Gascón ha considerado que “la mayoría absoluta de Page, que no se va a volver a repetir en 2023, ha sido muy perjudicial para las mayorías sociales, los servicios públicos, las políticas sociales y el medioambiente de Castilla-La Mancha”. Y es que, a juicio del candidato regional de la formación morada a la presidencia de la Junta, “la gente castellanomanchega necesita un escudo social regional, que complemente las medidas que impulsa el Gobierno de España, el refuerzo de la sanidad, la educación, la vivienda, frente a los recortes, privatizaciones y gobernar para los fondos buitre que realiza Page”.



En respuesta a las declaraciones de Page, en las que ha hablado sobre su relación con Podemos Castilla-La Mancha la pasada legislatura y los presupuestos regionales, en los que la formación morada votó en contra, Gascón ha dicho que “hubo políticas progresistas gracias a Podemos y a pesar de Page, como la recuperación de recortes en la sanidad y la educación públicas, la mejora de las condiciones de los trabajadores públicos, el aumento de la protección social, las leyes de vivienda, de renta garantizada, ambas en el cajón del presidente, o las leyes contra la violencia de género, de bienestar animal, de participación ciudadana o el impulso a la ley LGTBI regional, que contrastan con los ataques sociales y ambientales y los acuerdos con la derecha, consecuencia de su actual mayoría absoluta, que tiene su fecha de caducidad en 2023”. El líder regional de Podemos CLM le ha pedido a Page que “en lugar de atacar a Podemos se centre en dar respuesta a los muchos problemas sociales de Castilla-La Mancha, como por ejemplo la sanidad pública, deteriorada y privatizada por Cospedal y ahora por el propio Page”, ya que considera “poco responsable su indisimulado mimetismo con el PP, tanto en el discurso como en su acción de gobierno, hasta el punto que cuesta cada vez más encontrar las diferencias”.



Gascón ha aseverado que “cada vez que Page pone a Feijóo como referente y pide el pacto del PSOE con el PP, legitima el modelo de los recortes y privatizaciones de los servicios públicos e incluso el secuestro inconstitucional del poder judicial durante cuatro años, mientras busca titulares sobre la actualidad de otros territorios, para desviar la atención de los verdaderos problemas sociales y ambientales de Castilla-La Mancha”. Por este motivo, Gascón ha alegado que “el objetivo de Podemos es empujar la transformación social, el cambio progresista y el avance de derechos en nuestra región, para proteger a la gente y nuestra tierra de la mercantilización y el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos, como viene ocurriendo desde la época de Cospedal hasta ahora con la mayoría absoluta de Page”.



“Page debe dejar de ser el gran enemigo de la izquierda”



Podemos CLM ha vuelto a recordar que “Page tiene el triste honor de concitar el rechazo de toda la izquierda española, incluso de gran parte de su propio partido, siendo visto con mucha preocupación por el PSOE nacional de Pedro Sánchez” y aún así, ha dicho la formación, “prefiere ser el gran aliado del PP, incluso favoreciendo una gran coalición que sería desastrosa para los intereses de la mayoría social de Castilla-La Mancha, como ya ocurrió cuando Susana Díaz regaló el gobierno a Rajoy con la abstención del PSOE”. José Luis García Gascón ha instado a Page a “dejar de ser el gran enemigo de la izquierda, al desoír las reclamaciones de los movimientos sociales y sindicales o a hacer promesas incumplidas, haciendo seguidismo del discurso de la derecha y al aplicar la misma política de recortes del PP de Cospedal”.



Gascón le ha recordado a Page “el fracaso del susanismo que parece pretender abanderar” y le ha invitado a “alejarse de esta estrategia totalmente errónea, que ya vimos cómo terminó y que es la crónica de una muerte política anunciada”. Frente a esta posición “derechista”, la formación morada ha defendido el trabajo realizado mediante “la presentación de 16 iniciativas de gobierno y proposiciones no de ley (PNL) en las Cortes de Castilla-La Mancha, que el ejecutivo de Page no se atreve a poner en marcha, en muchos casos para no perjudicar a los grupos económicos de presión, al caciquismo y enchufismo que alimenta y a la minoría privilegiada castellanomanchega, por haberse convertido en su principal valedor en la región”. Gascón ha concluido que “la unidad de la izquierda es esencial para garantizar el cambio progresista de Castilla-La Mancha, que tendrá que ser sin la presidencia de Page”.