Sigüenza celebra las Navidades con más de 35 actos (VER PROGRAMA COMPLETO)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 12 de diciembre de 2022 , 12:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La programación navideña de la Ciudad del Doncel comenzó el pasado sábado, 3 de diciembre, y se prolongará hasta el 7 de enero. Durante estas cinco semanas se combinarán diversas propuestas, que van desde lo tradicional a lo cultural, pasando por iniciativas deportivas y lúdicas.



Sigüenza. 12 de diciembre de 2022. Más de 35 actividades de tipo cultural, infantil, deportivo y tradicional componen el programa navideño de Sigüenza. Los eventos se prolongarán hasta el 7 de enero de 2023, en las que serán las primeras Navidades normales después de la pandemia de la COVID19. La organización de los actos ha corrido a cargo del Ayuntamiento de la localidad, un trabajo en el que ha recibido el apoyo de diversas asociaciones, instituciones, empresas y vecinos del municipio.



La Ciudad del Doncel daba el pistoletazo de salida de estas celebraciones el pasado 3 de diciembre. Y lo hacía con cuatro eventos casi simultáneos. Durante dicha jornada se programaron el encendido de la iluminación especial; la apertura del «mercado navideño»; la presentación del libro «Caza al León», de Irene Bodega; y el concierto «Tardes de Ópera y Zarzuela».



Sin embargo, los eventos no finalizaron aquí. Continuaron los días siguientes. El fin de semana del 9 y 10 de diciembre se agendaron talleres infantiles en el complejo «La Salamandra», así como un festival de villancicos en «El Pósito» y sendos conciertos, que se desarrollaron tanto en el templo catedralicio como en la iglesia de Santiago.



Quizá, la cita que más llamó la atención fue la actuación del grupo «Spanish Brass» en la catedral, con motivo de la clausura de la exposición «Atémpora2». La cita tuvo lugar el sábado, 10 de diciembre, a partir de las 20.00, y obtuvo una reseñable respuesta de público, al igual que el resto de propuestas. “Estamos muy contentos con los resultados que se han ido cosechando. La ciudadanía tenía muchas ganas de celebrar estas fechas con normalidad”, confirma Ana Blasco, concejala de festejos de la localidad.



Un programa que no cesa



Sin embargo, todavía quedan muchos eventos con los que poder disfrutar de estas fiestas tan señaladas. Entre ellos, la segunda edición de los talleres infantiles, que volverán a realizarse en «La Salamandra» durante el fin de semana del 17 y 18 de diciembre



Sin embargo, el inicio oficial de las Navidades seguntinas no llegará hasta el domingo 18, de la mano del tradicional pregón, que correrá a cargo de la librera Inés García Gutiérrez, propietaria de Rayuela. Su intervención se verá acompañada por el concierto Banda de Música de Sigüenza. Ese mismo día –el 18 de diciembre– también se han calendado dos pases de cuentacuentos.



La semana siguiente llegará cargada de propuestas. Entre ellas, la entrega de premios de los concursos de tarjetas de Navidad y de escaparates navideños, así como una audición de los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Ambas ideas tendrán lugar el martes 20.



Dos jornadas más tarde, el jueves 22, se podrá acudir al evento «El Árbol de los Deseos», organizado por los Mayores de Cruz Roja, en «El Torreón», mientras que el viernes 23 se ha previsto una «Gymkana infantil intercultural», en la plazuela de La Cárcel. Ese mismo día, pero desde las 19.00, también se ha impulsado una «Gran Ronda de Navidad».



En Nochebuena, Papá Noel visitará la plaza Mayor seguntina. Una llegada que, además, se verá acompañada por música y degustación de chocolate. Y si el cuerpo aguanta, dos días más tarde, el 26 de diciembre, se podrá disfrutar de la rondalla infantil, así como del posterior concierto «Melodías de Navidad», a cargo de «Camerata Checa», un trío de cuerda, soprano y tenor.



El martes 27 se volverán a reeditar diferentes talleres –tanto infantiles como de decoración navideña–, unas propuestas que se verán precedidas por el Naviguad –el 28 y el 29 de diciembre–, en el polideportivo de «La Salceda». Ese mismo día, el jueves 29, los más pequeños tendrán la oportunidad de acudir a «Retos y juegos de Navidad» y a la obra de teatro para niños «Una Navidad de cuento». El viernes 30, además, se ha calendado el festival navideño «Abriendo camino».



La Ciudad del Doncel despedirá el 2022 con actividades deportivas. Más concretamente, con la tradicional carrera popular «San Silvestre seguntina». Sin duda, se trata de “un magnífico broche de oro para el año que ha puesto fin a la pandemia”, asegura la edil Ana Blasco. “Salud, deporte y diversión, unidos una vez más”.



Una nueva anualidad



En el comienzo del 2023, los niños volverán a ser los protagonistas en la Ciudad del Doncel, gracias al espectáculo «El Circo de los Muñecos con Lunita y Rico», que se desarrollará el 1 de enero, desde las 18:30, en «El Pósito». El martes 3 y el miércoles 4, los talleres orientados a los más pequeños tomarán –de nuevo– el protagonismo.



Pero no será hasta el jueves 5 cuando se desarrolle una de las propuestas más esperadas de estas fiestas. Se trata de la cabalgata de los Reyes Magos, que iniciará su singladura a las 17:15. “Comenzará en la estación de tren, haciendo un recorrido hasta la plaza Mayor, donde sus majestades recibirán a los niños y niñas de la ciudad”, confirma Ana Blasco. Posteriormente, se realizará una degustación de chocolate y roscón.



Las Navidades seguntinas finalizarán el sábado, 7 de enero, con un festival de danza urbana, en «La Salamandra». Sin duda, se trata de un importante programa de actos, que ha sido posible gracias a la organización del Ayuntamiento de la ciudad, y en el que han colaborado diferentes entidades, instituciones y asociaciones. Entre ellas, la Diputación de Guadalajara, Abriendo Camino, Bell’Arte, la Catedral de Sigüenza, la Red Auditorios de Castilla–La Mancha, la Rondalla Seguntina, la agrupación Musical Seguntina, Protección Civil, Cruz Roja y ACCEM.



Programa navideño de Sigüenza.



Del 3 al 8 de diciembre.



MERCADILLO NAVIDEÑO.



Sábado 3 diciembre.



ENCENDIDO NAVIDEÑO.



18:00h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: «Caza al León», de Irene Bodega.



20:00h. CONCIERTO: «Tardes de Ópera y Zarzuela».



Viernes 9 y Sábado10 de diciembre.



17:00h. TALLERES INFANTILES.



Viernes 9 de diciembre.



20:00h. FESTIVAL DE VILLANCICOS.



Sábado 10 de diciembre.



20:00h. CONCIERTO SPANISH BRASS. Clausura exposición «Atempora2».



Domingo 11 de diciembre.



13:00h. CONCIERTO MÚSICA CORAL, ofrecido por Ensemble Vocal.



Viernes 16 y sábado 17 de diciembre.



17:00h. TALLERES INFANTILES.



Domingo 18 diciembre.



13:15h PREGÓN DE NAVIDAD, a cargo de Inés García Gutiérrez. Concierto Banda de Música de Sigüenza. Parroquia de Santa María.



18:30h y 19:00h «CUENTACUENTOS VIRTUAL 3D».



Martes 20 de diciembre

12:30h. ENTREGA DE PREMIOS. Concurso Tarjetas de Navidad y Concurso Escaparates Navideños.



19:00h. AUDICIÓN ALUMNOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA.



Jueves 22 de diciembre.



12:00h. «EL ÁRBOL DE LOS DESEOS».



Viernes 23 de diciembre.



10.30h. GYMKANA INFANTIL INTERCULTURAL DE INVIERNO.



19:00h. «GRAN RONDA DE NAVIDAD».



Sábado 24 diciembre.



17:00h. VISITA DE PAPÁ NOEL. Música y chocolate.



Lunes 26 de diciembre.



RONDALLA INFANTIL.



11:30h. Taller de Coplillas.



12:30h. Salida de Ronda.



20:00h. CONCIERTO «MELODÍAS DE NAVIDAD», por CAMERATA CHECA.



Martes 27 diciembre.



12:00h. TALLERES INFANTILES.



18:30h. TALLERES DECORACIÓN NAVIDEÑA.



Miércoles 28 y jueves 29 diciembre.



11:00h.-14:00h. y 16:00h. a 19:00h. NAVIGUAD.



Jueves 29 de diciembre

18:30h. RETOS Y JUEGOS DE NAVIDAD.



20:00h. TEATRO INFANTIL «Una Navidad de Cuento».



Viernes 30 de diciembre.



12:00h. TALLERES INFANTILES.



18:30h. RETOS Y JUEGOS DE NAVIDAD.



19:00h FESTIVAL DE NAVIDAD «Abriendo Camino».



Sábado 31 diciembre.



CARRERA POPULAR «San Silvestre Seguntina».



10:30-11:30h. Carreras infantiles.



12:00-13:00h, Carrera adultos.



Domingo 1 de enero.



18:30h. ESPECTÁCULO INFANTIL, «El Circo de los Muñecos con LUNITA y RICO».



Martes 3 y miércoles 4 enero.



12:00h. TALLERES INFANTILES.



18:30h. TALLERES DECORACIÓN NAVIDEÑA.



Jueves 5 enero.



17:15h. CABALGATA DE REYES.



Sábado 7 de enero.



18:30h. DANZA URBANA.