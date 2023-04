Según Unidas Podemos “Emiliano García Page ha hecho los mayores recortes de la historia de Castilla-La Mancha en materia de ayudas a la agricultura ecológica, lo que sitúa la región a la cola de España”

martes 04 de abril de 2023 , 18:19h

Unidas Podemos Castilla-La Mancha ha presentado esta mañana una iniciativa al Consejo de Gobierno de la región para que se reviertan los recortes que se están llevando a cabo en las ayudas destinadas a los agricultores ecológicos.



Debido a las negativas consecuencias que podrían traer dichos recortes llevados a cabo por el gobierno de Emiliano García-Page para una gran parte de los agricultores de CLM, la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha se ha concentrado desde las 09:00h. en varios puntos de Toledo para solicitar que no se deje sin ayuda a los 8.000 agricultores ecológicos. En el registro de la iniciativa han estado presentes el candidato a la Junta por Unidas Podemos José Luis García Gascón, el coordinador de IU CLM, Juan Ramón Crespo, la portavoz de Alianza Verde CLM, Gracia Monge, el portavoz de Verdes Equo CLM, Hugo Abad y el Secretario de Agricultura, Ganadería y Nueva Cultura del Agua de Podemos CLM, Diego Ruiz Figueroa. Junto a ellos han asistido miembros de la Plataforma como Luis Olmeda.



García Gascón señala que “a pesar de que el territorio agropecuario ocupa el 60% de la superficie del territorio castellanomanchego, y que por lo tanto la preocupación por la agricultura ecológica debería de ser una de las principales va a ser una de las prioridades del gobierno regional a partir del 28 de mayo frente a los retrocesos y recortes actuales de Emiliano García Page”. En este sentido, Gascón afirma que “Emiliano García-Page ha reducido las ayudas de este colectivo de 287 euros por hectárea que sostuvieron los Gobiernos de Bono y Barreda hasta los 100 euros, los mayores recortes de la historia de la región en esta área, donde ni siquiera Cospedal recortó”. Por otro lado, el líder progresista garantiza que “la nueva Orden de bases deja en una clara desventaja a aquellos que ya contaban con una mayoría de superficie ecológica”.



Por su parte, el vicepresidente de la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de CLM, Luis Olmeda, dice que “necesitan que de una vez se reviertan los recortes que hizo este gobierno en 2016 a la agricultura ecológica, unos recortes de hasta el 70% para el cereal y que en su día aseguraron que tuvieron que hacerlo por culpa de Cospedal. Dos legislaturas después seguimos igual, con unos recortes tremendos y echando la culpa a quien gobernó hace 8 años”.



CLM pierde 700.000.000€ de la UE que iban destinados a ayudas



Según los datos que se muestran en la web del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Política Agraria Comunitaria (PAC) se han dejado de gastar en el periodo que transcurre entre 2015 y 2021 casi 1.179.000.000 euros, una cantidad de la cual el 75% es una aportación de la Unión Europea. El presidente de la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de CLM, Anastasio Yébenes, asegura que “mientras un 7,5% restante le correspondía al Ministerio de Agricultura, el 17,5% restante era competencia de la Junta, la cual no aportó la cantidad que se le requería. Como consecuencia, se han tenido que devolver 700 millones de euros de la partida que destinó la UE para CLM, un dinero que se ha perdido en lugar de ir destinado a mejorar la producción sostenible y generar trabajo joven en la región”.



Por parte de Unidas Podemos, su candidato a la presidencia, García Gascón deja claro que “lo que Castilla-La Mancha necesita es aumentar las ayudas que van destinadas a la agricultura y la ganadería ecológica y potenciar aquellas cuestiones que fomenten su consumo de proximidad y sostenible en CLM, para que en nuestra región existan oportunidades de trabajo para quienes quieran emprender un proyecto que cuide el medio ambiente y al medio rural”. El líder progresista reitera que “lo que no se puede permitir es que se queden abandonas las familias que han invertido en un proyecto de agricultura ecológica, ya que lo que necesitan es que estas ayudas se sigan perpetuando y potenciando para poder sostener esta forma de vida y que las personas jóvenes no se tengan que marchar de la región”.



José Luis García Gascón subraya que “nuestro compromiso y nuestro trabajo está dedicado a que en CLM haya trabajo para las personas jóvenes y exista una apuesta decidida por la economía que protege el medio ambiente y el agua, construyendo así una Castilla-La Mancha que verdaderamente tenga futuro”.