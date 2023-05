Gascón pide “a la gente que quiere que Castilla-La Mancha tenga políticas socialistas y progresistas” apoye a Unidas Podemos el próximo 28 de mayo

El líder progresista ha afirmado que “la mayoría absoluta de Page ha significado desprotección social al eliminar la principal ayuda social, reducción de derechos y servicios públicos y ataques a los colectivos sociales y al gobierno de coalición progresista”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 20 de mayo de 2023 , 12:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El candidato a la presidencia de la JCCM por Unidas Podemos, José Luis García Gascón ha afirmado que “el próximo 28 de mayo la única opción que garantiza políticas verdaderamente socialistas, feministas y ecologistas es Unidas Podemos, siendo el único voto útil que mejora la vida cotidiana de la gente”. En respuesta a las últimas declaraciones de Page en las que apelaba a Gascón, el líder progresista le ha dicho que “Unidas Podemos es la alternativa que asegura recuperar y avanzar en la sanidad pública, la educación pública, la vivienda, la juventud, el medioambiente y los derechos de las mujeres. Y también somos la única garantiza votar en contra que participe por activa o por pasiva la derecha, ya que hay que recordar que Page votó a favor de la abstención a Rajoy en 2016 y pactó con Ciudadanos durante la pasada legislatura en algunas de las principales ciudades de Castilla-La Mancha y en las Cortes”.



“El gobierno de Emiliano García-Page no ha sido capaz de poner soluciones a los problemas que vive nuestra región, soluciones sociales que mejoren la vida cotidiana de los castellanomanchegos y castellanomanchegas, sino que lo único que ha hecho empeorarla”, ha recalcado Gascón.



Por otro lado, el líder de Unidas Podemos en Castilla-La Mancha ha manifestado su preocupación por que “Page vuelva a no decir la verdad respecto a sus declaraciones”. Como ya ha insistido en otras ocasiones, Gascón asegura que “este tipo de formas de actuar solo pueden responder al nerviosismo de García-Page por perder la mayoría absoluta y porque sabe que Unidas Podemos va a virar hacia la izquierda a nuestra región”.



También le ha recordado a Page que “lo que hice en Zaragoza es comparar a Page con un presidente socialdemócrata de Alemania y con un ministro del PSOE en España que pactaron con la derecha, al igual que ha hecho él y que hizo en su momento Susana Díaz pactando con el PP, y en estas elecciones nos jugamos proteger desde Castilla-La Mancha el gobierno de coalición progresista y trabajar codo con codo con él”. Además, ha subrayado que “los únicos acuerdos que va a lograr Unidas Podemos en la región es un acuerdo con el PSOE, al que vuelve a tender la mano para que, dejando atrás los retrocesos que han traído la mayoría absoluta de Page, se abra una nueva etapa progresista en la región, en la que por fin se den los avances que nuestra comunidad autónoma necesita, recuperando recortes y avanzando en los servicios públicos fundamentales”.



La mayoría absoluta de Page ha alimentado a la derecha desprotegiendo a la gente



José Luis García Gascón ha afirmado que “la mayoría absoluta de Page ha significado desprotección social al eliminar la principal ayuda social regional, reducción de derechos y servicios públicos y ataques a los colectivos sociales de la región como las mujeres, docentes, sanitarios, parados, mayores y al gobierno de coalición progresista de forma continua”. Sin embargo, nosotros y nosotras construimos protección social y un programa de recuperación y avance para la mayoría social, movilizando a la gente progresista desde la unidad y apostando por un futuro mejor en la región con sanidad, educación y vivienda como servicios públicos gratuitos y de calidad para todas y todos”.



“Queremos que la gente que esté decepcionada con las recetas del gobierno de Page pero que siente que lo que realmente quiere para Castilla-La Mancha es un modelo socialista y progresista apueste por Unidas Podemos el próximo día 28, ya que me dejaré la piel para que Castilla-La Mancha sea una región de progreso, en la que la gente quiera quedarse a vivir”, ha reiterado Gascón.