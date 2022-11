ADEL inicia el proceso participativo para que la Sierra Norte aporte ideas a la estrategia de desarrollo local

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 22 de noviembre de 2022 , 17:42h

El programa Leader, cuyos fondos gestiona ADEL desde hace más de 25 años en los que se han impulsado 1.000 proyectos públicos y privados para fomentar el emprendimiento y gestionado fondos para la Sierra Norte de Guadalajara más de 24 millones de euros, prepara ya su estrategia para el nuevo periodo de ejecución, 2023-2027.



A diferencia de lo que había sucedido anteriormente, en el nuevo periodo de ejecución el programa leader va a insertar medidas que financia en el plan especial de la PAC (Política Agraria Común), que igualmente cuenta con décadas de antigüedad y que ahora va a incorporar estas medidas de desarrollo rural. “Esta circunstancia cambia un poco la orientación que se le puede dar a la financiación, porque puede ser que ayudas que antes se concedían, ahora no se financien, y otras, quizá sí”, explica Mario Burgui, responsable de la divulgación de la iniciativa.



El Ministerio de Agricultura ya ha mantenido reuniones en Bruselas que han servido para contar con unas orientaciones generales sobre qué objetivos del LEADER se van a financiar prioritariamente, y cuáles no, porque van a quedar en el marco de la PAC tradicional. “Ahora estamos a la espera que, la Junta de Castilla-La Mancha aporte los últimos detalles, puesto que las comunidades autónomas también tienen un margen de maniobra, tras las orientaciones generales del Ministerio, para perfilar la estrategia de desarrollo local. Por lo tanto, estamos atentos a la publicación por parte de la JCCM de las bases reguladoras.”, sigue Burgui.



A estas directrices institucionales, se suma, en la estrategia concreta de cada periodo, el proceso participativo de la propia ciudadanía de la comarca en la ADEL va a gestionar los fondos. La intención de este proceso participativo es que la financiación llegue no solo a aquellas líneas de ayuda que los técnicos consideran importantes, sino que también lo hagan a aquellas que la ciudadanía de la comarca considera importantes.



Con este fin, ADEL ha convocado cinco mesas sectoriales, en Tamajón, Atienza, Jadraque, Galve de Sorbe y Sigüenza, para que los vecinos de la Sierra Norte determinen las necesidades creen que hay que cubrir y las carencias que hay que solventar, y propongan esas líneas de acción. “El proceso está diseñado para darle voz a la población, y llevarlo a efecto”, añade el formador.



La participación ciudadana se recogerá en la estrategia concreta de ADEL para el nuevo periodo que se redacte finalmente, “siempre a la espera de que salgan publicadas en el boletín oficial de la comunidad autónoma las directrices últimas de la Junta”, termina Burgui.



Además de en estas mesas sectoriales, ADEL convoca a la ciudadanía para que participe, también desde internet. Quienes así lo estimen oportuno, pueden rellenar el formulario que se encuentra alojado en la página web de ADEL. PARTICIPA