LECTURAS Un descuido de Anabel Pantoja deja al descubierto una infracción al volante de Yulen Pereira

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 09 de noviembre de 2022 , 13:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lecturas publica fotografías exclusivas que apuntalan las de la semana pasada: Laura Escanes y Álvaro de Luna están viviendo un romance en toda regla.



La influencer, que hace poco más de un mes anunciaba su separación de Risto Mejide, se deja querer por el cantante, con el que va a dejar de verse unas semanas porque él inicia gira americana.



Un descuido de Anabel Pantoja deja al descubierto una infracción al volante de Yulen Pereira.-



La sobrina de Isabel Pantoja suele compartir con sus seguidores de Instagram momentos de su día a día junto a Yulen Pereira. Sin embargo, uno de sus últimos vídeos ha generado una gran polémica, ya que ha sacado a la luz una infracción que el esgrimista cometía al volante.



En concreto, Anabel Pantoja ha subido a la sección de stories de su perfil de Instagram un vídeo en el que aparece Yulen Pereira al volante del vehículo. Una imágenes de lo más normales y cotidianas si no fuera por la velocidad a la que iba su novio: 148 kilómetros por hora, muy por encima del límite genérico para turismos y motos en las autopistas y autovías españolas, que se sitúa en los 120 kilómetros por hora.



Las imágenes no han tardado en hacerse virales por las redes sociales e incluso han llegado a ‘Sálvame’, donde no ha pasado desapercibido que el esgrimista conducía más de 20 kilómetros por hora por encima del límite establecido, tal y como se puede ver en el vídeo que ha compartido Anabel Pantoja.



De hecho, en el vídeo que ha compartido la sobrina de Isabel Pantoja se puede ver perfectamente la velocidad en el salpicadero del vehículo. Una infracción que le podría conllevar una multa de 100 euros a Yulen Pereira, pero por la que no perdería ningún punto.